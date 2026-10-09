Kristers Gudļevskis spēlē pret Augsburgas "Panther".
Hokejs
Šodien 22:58
Gudļevskis vārtos kā zvērs, taču "Fischtown Pinguins" zaudē DEL spēlē bezzobaina uzbrukuma dēļ
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja 27 metienus Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" zaudējumā Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē.
"Fischtown Pinguins" viesos ar 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) piekāpās Augsburgas "Panther". Gudļevskis atvairīja 27 metienus, tiekot galā ar 96,43% raidījumu. Augsburgas vienība pamatlaika pēdējā minūtē divas reizes raidīja ripu tukšos "Fischtown Pinguins" vārtos.
Ar deviņiem punktiem septiņās spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem desmito vietu 14 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie". Gudļevskis un "Fischtown Pinguins" izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Minhenes "Red Bull", kuras rindās sezonas otrajā pusē spēlēja Alberts Šmits, zaudēja pusfinālā.