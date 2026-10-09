Zīle piedalās triju vārtu guvumā, "Bili Tygrzi" graujoši uzvar Čehijas līgas spēlē
Latvijas aizsargs Kristaps Zīle piektdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā tika pie trīs rezultatīvām piespēlēm, viņa pārstāvētajai Liberecas "Bili Tygrzi" tiekot pie graujošas uzvaras.
Zīle un "Bili Tygrzi" savā laukumā ar 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) apspēlēja Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvēto Karlovi Varu "Energie".
Latvijas aizsargs divas rezultatīvas piespēles nopelnīja pirmajā trešdaļā, kā arī asistēja mājinieku piektajos vārtos. Viņš sezonas ievadā deviņos mačos izcēlies ar četrām rezultatīvām piespēlēm. Zīle uz ledus bija 20 minūtes un 18 sekundes un izcēlās statistikā ar vienu metienu pa vārtiem un diviem bloķētiem metieniem, noslēdzot maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +4. Viesu rindās Mamčics un Egle tika pie negatīva lietderības koeficienta -2.
Citā spēlē pie rezultatīvas piespēles tika Jānis Jaks, kur pārstāvētā Litvīnovas "Verva" mājās ar 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) pārspēja "Olomouc". Viesu rindās ārpus sastāva bija Ralfs Freibergs.
Jaks asistēja mājinieku otrajos vārtos, tiekot pie septītās rezultatīvās piespēles šosezon. Viņš šajā mačā uz ledus bija 19 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Pie rezultatīvas piespēles tika arī Fēlikss Gavars. Latvijas uzbrucēja pārstāvētā "Mlada Boleslav" izbraukumā ar 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) zaudēja Kladno "Rytiri".
Gavars tika pie rezultatīvas piespēles "Malda Boleslav" trešajos vārtos. Viņš spēlēja 14 minūtes un četras sekundes, kuru laikā arī uzvarēja astoņos no 19 iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Latvietis sezonas ievadā deviņās spēlēs izcēlies ar deviņiem (3+6) rezultativitātes punktiem.
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No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Energia", kas astoņās spēlēs iekrājusi 15 punktus un atrodas trešajā pozīcijā 14 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".