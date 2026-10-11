Porziņģa mīklainā slimība, ieskurbušais latviešu hokejists un krievu tenisista vājprāts - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta līdzjutējiem joprojām daudz neziņas par mūsu spožāko basketbola zvaigzni Kristapu Porziņģi, bet pasaules mērogā par sevi skaļi runāt joprojām liek futbola leģendas Krištianu Ronaldu un Lionels Mesi – ja visam šonedēļ nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās.
Par Kristapa Porziņģa veselības problēmām pēdējos gados tiek runāts daudz. Viņa mīklainā saslimšana, kas beigās izrādījās nopietna kaite, ar kuru sirgst vairākas pasaules sporta zvaigznes, bet ne visiem tas patraucējis saglabāt vietu pasaules sporta elitē.
Lionels Mesi licis punktu savai karjerai Argentīnas izlasē, bet Krštianu Ronaldu iekūlies skandalozā konfliktā ar Porgugāles valstsvienības galveno treneri. Pavērosim, vai pasaules visu laiku rezultatīvākais izlašu futbolists turpinās krāt savus vārtu guvumus.
Kremļa atbalstītājs Aleksandrs Ovečkins uzsācis savu pēdējo sezonu NHL. Cits krievu sportists Daniils Medvedevs paspīdējis ar izcili stulbu rīcību, kas viņam maksāja dalību turnīrā.
Daudz jārunā arī par Latvijas hokejistiem gan Ziemeļamerikā, gan tepat Eiropā. Ja daļa sekmīgi sākuši jaunās sezonas, tad Oskaram Lapinskim tā savainojuma dēļ jau noslēgusies, bet Bogdans Hodass pie stūres sēdies reibumā un pazaudējis darbu Somijā.
Kunga prātā pie stūres kāpis arī Kauņas “Žalgiris” viens no līderiem Karsens Edvardss. Komandai jau tā netrūkst problēmu savu līdzjutēju dēļ, bet tagad vēl šis.
Sezonu noslēdzis Mārtiņš Sesks, bet mūsu motokrosa izlase – Pauls Jonass un brāļi Reišuļi pārrakstījuši Latvijas sporta vēsturi, izcīnot ceturto vietu prestižajā Nāciju kausā. Koka medaļa šoreiz Eiropas čempionātā arī riteņbraucējam Tomam Skujiņam, kamēr šāvēji trāpīja visās iespējamajās medaļās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas