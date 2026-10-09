Latvijas Beisbola un Softbola federācija zaudē atzītās sporta federācijas statusu. Latvijas Beisbola un Softbola savienība pauž gandarījumu
Latvijas Beisbola un softbola federācijai (LBSF) atņemts atzītās sporta federācijas statuss, vēsta Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP).
Pagājušajā nedēļā LSFP valde, izvērtējot LBSF darbību un lietas materiālus, pieņēma lēmumu atņemt LBSF atzītās sporta federācijas statusu beisbola un softbola sporta veidos.
LSFP Sporta federāciju komisija bija konstatējusi pārkāpumus un neatbilstības, kuru novēršanai federācijai tika noteikts viena mēneša termiņš, paredzot arī pienākumu iesniegt to novēršanu apliecinošus dokumentus.
LSFP vēsta, ka noteiktajā termiņā LBSF neiesniedza atskaiti, pieprasītos dokumentus vai citu informāciju, kas apliecinātu konstatēto neatbilstību novēršanu. Federācijai tika dota arī papildu iespēja izteikt viedokli par iespējamo statusa atņemšanu, taču LSFP nesaņēma atbildi.
Atzītās sporta federācijas statuss tika atņemts, jo netika novērstas iepriekš konstatētās neatbilstības, tostarp attiecībā uz sporta sacensību organizēšanu un informācijas pieejamību internetā. LSFP valde secināja, ka federācijai bija nodrošināta iespēja novērst neatbilstības un sniegt savu viedokli, taču tā netika izmantota.
Pēc lēmuma spēkā stāšanās informācija par LBSF tiks dzēsta no atzīto sporta federāciju reģistra un aktualizēts publiski pieejamais atzīto sporta federāciju saraksts.
LBSF ir tiesības viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas to apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā.
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LSFP lēmumu atzinīgi novērtēja Latvijas Beisbola un Softbola savienība. "Federācijai, kurā kā biedri nebija neviena organizācija, kura būtu saistīta ar beisbolu jau sen bija jāatņem atzītās federācijas statuss. Jau daudzus gadus beisbola dzīvi Latvijā organizē neatzītā Latvijas Beisbola un Softbola savienība, kura organizē Latvijas Bērnus Beisbola Līgas spēles gan ziemā, gan vasarā un Latvijas Beisbola Līgas spēles pieaugušo komandām," pavēstīja savienība.