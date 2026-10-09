Dramatiskā izskaņā Ostapenko iet secen Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu sacensību pusfināls
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sji piektdien nepārvarēja Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālu.
Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas/Taivānas pāris ar 6-7 (5:7), 6-4, 7:10 piekāpās pārim, kurā spēlē jaunzēlandiete Erina Rutlifa un Aldila Sutdžiali no Indonēzijas.
Pirmajā setā Ostapenko/Sje bija vadībā ar 4-2, otrajā atspēlējās no 1-3, bet supertaibreika ievadā nokļuva zaudētājos ar 1:7 un nespēja atspēlēties. Latvijas/Taivānas duets gan atspēlēja trīs mačbumbas, taču uzvarēt nespēja.
Uzvarētājas pusfinālā tiksies ar sacensību galvenajām favorītēm - čehieti Kateržinu Sinjakovu un mājinieci Džanu Šuai, kuras ceturtdaļfinālā ar 6-2, 6-2 apspēlēja sacensībās ar piekto numuru izsētās Stormu Hanteri no Austrālijas un Kristinu Mladenoviču no Francijas.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 215 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Jau ziņots, ka Latvijas/Taivānas duets pirmās kārtas mačā ar 6-1, 1-6, 10:4 pārspēja īpašo ielūgumu saņēmušās mājinieces Dzjanu Sjiņjuju un Sijuju Vanu, bet otrajā kārtā (astotdaļfinālā) ar 6-3, 6-2 pieveica krievietes Irinu Hromočovu un Ludmilu Samsonovu.
Jau vēstīts, ka Ostapenko startēja arī vienspēlēs, kur sasniedza trešo kārtu, nopelnot 65 vienspēļu ranga punktus.
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Turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies svētdien.