Titulētais Makss Verstapens ātrākais Singapūras "Grand Prix" sprinta kvalifikācijā
"Red Bull" pilots Makss Verstapens piektdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) 17. posma - Singapūras "Grand Prix" - sprinta kvalifikācijā.
Vienīgajos treniņbraucienos pirms sprinta kvalifikācijas Indonēzijas ugunsgrēku izraisītā dūmakā labāko rezultātu sasniedza "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, kurš apli veica minūtē un 32,274 sekundēs.
Otrais bija "Ferrari" pilots Šarls Leklērs (+0,198), bet trešais - "McLaren" pārstāvis Lando Noriss (+0,273). Turpmākās vietas ieņēma attiecīgi Luiss Hamiltons ("Ferrari"), Oskars Piastri (: McLaren"), Verstapens un Kimi Antonelli ("Mercedes").
Sprinta kvalifikācijā uzvaru svinēja Verstapens, kurš trešajā kvalifikācijas sesijā sasniedza apļa laiku vien minūte un 31,156 sekunde. 12 sekundes simtdaļas viņam zaudēja pirmo treniņbraucienu uzvarētājs Rasels, bet 0,243 sekundes - Leklērs.
MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!! 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Ceturtais bija Piastri (+0,298), piektais - Noriss (+0,431), sestais - Hamiltons (+0,546), septītais - Antonelli (+0,693), astotais - Liams Losons no RB (+1,185), devītais - Isaks Adžārs no "Red Bull", bet desmitais - Pjērs Gaslī.
Sestdien pirmoreiz Singapūras trasē notiks sprinta sacīkstes un kvalifikācijas sacensības, bet svētdien piloti cīnīsies par Singapūras "Grand Prix". Rasels svētdienas sacīkstēs virslimita motora maiņas dēļ startēs no beigām, taču uz sestdienas sprinta sacīkstēm tas neattiecas.
Pēc 16 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 320 punktiem ieņem Antonelli, 236 punkti ir Raselam, 214 punkti - Hamiltonam, bet 191 punktu ir sakrājis Leklērs. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 556, "Ferrari" - 405, "McLaren" - 316 un "Red Bull" - 298 punkti.
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Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".