"Red Bull" samaksājusi milzu kompensāciju bijušajam vadītājam Horneram
Atklājies, ka F-1 komanda "Red Bull" atlaistajam komandas vadītajam Kristianam Horneram samaksājusi milzīgu kompensāciju.
Kristians Horners no "Red Bull" komandas vadītāja amata tika atbrīvots 2025. gada jūlijā. Pirms tam viņu apsūdzēja kāda darbinieci nepiedienīgā uzvedībā, komandu pameta augsta ranga darbinieki, kā arī pasliktinājās tās rezultāti. Arī otrais pilots aiz Maksa Verstapena muguras nespēja uzrādīt augstvērtīgus rezultātus.
Noskaidrojies, ka par komandas vadītāja amata vietas uzteikšanu "Red Bull" nācies šķirties no lielas bagātības kompensācijās. Horneram izmaksāti vairāk nekā 100 miljoni sterliņu mārciņu jeb gandrīz 118 miljoni eiro. Daļu naudas viņam izmaksāja "Red Bull Racing" (39,5 miljonus eiro), kamēr pārējo daļu bijušajam vadītājam samaksāja "Red Bull Technologies".
Kopš F-1 pamešanas Horners bijis ierauts dažādās baumās par atgriešanos gan kādas jaunas komandas sastāvā, gan nomainot vadītājus "Ferrari" vai "Alpine". Līdz šim tās bijušas tikai runas, kuras nav piepildījušās. Pats Horners pēc ilgāka laika pirmo reizi F-1 sacensības klātienē vēroja šogad Silverstonas trasē.
"Esmu izbaudījis laiku, kurā neesmu strādājis F-1. 20 gadus no vietas strādāju "Red Bull". Šī bija pirmā reize, kad varēju nedaudz izrauties no būšanas kā vāverei ritenī. Ja es domātu par atgriešanos, tad izskatītu tikai tādas iespējas, kurās var uzvarēt," žurnālistiem atklāja bijušais komandas vadītājs.
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Jaunajā sezonā "Red Bull" nav starp līderiem, taču pēdējā posmā tieši Verstapens izcīnīja pirmo sezonas uzvaru. Viņš ar 188 punktiem atrodas sestajā vietā kopvērtējumā, savukārt Verstapena komandas biedrs Īzaks Hadžars ar 96 punktiem ir astotais. Konstruktoru kausā 298 punkti vienībai dod ceturto vietu.