Divkārtējais NBA MVP Gildžess-Aleksandrs kļūst par Madrides "Atletico" vienu no īpašniekiem
Foto: Getty Images via AFP
Basketbola zvaigzne Gildžess-Aleksandrs ieguldās futbolā.
Futbols

Divkārtējais NBA MVP Gildžess-Aleksandrs kļūst par Madrides "Atletico" vienu no īpašniekiem

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pēdējo divu gadu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vērtīgākais spēlētājs Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Šejs Gildžess-Aleksanders ir kļuvis par vienu no Spānijas futbola virslīgas kluba Madrides "Atletico" īpašniekiem, ceturtdien sociālajos medijos paziņoja klubs.

Divkārtējais NBA MVP Gildžess-Aleksandrs kļūst par...

"Atletico" ziņo, ka "Gildžess-Aleksanders pievienojas Madrides "Atletico" īpašnieku grupai". Klubs ziņo, ka 2025. gada NBA čempions un divas reizes pēc kārtas par NBA vērtīgāko spēlētāju atzītais basketbolists "pievienojas kluba īpašnieku grupai, tādējādi apliecinot savas simpātijas pret "Atletico", ko viņš jau bija demonstrējis, vēl pirms oficiālā paziņojuma valkājot komandas sarkanbalti svītroto formu".

Spānijas čempionātā "Atletico" ar 16 punktiem septiņās spēlēs ieņem otro vietu aiz "Barcelona", kas ir uzvarējusi visās septiņās spēlēs. Čempionu līgas pirmajā spēlē "Atletico" viesos ar 1:2 zaudēja Anglijas premjerlīgas klubam "Liverpool".

Aizvadītajā sezonā 28 gadus vecais Gildžess-Aleksanders vidēji spēlē guva 31,1 punktu, kā arī sakrāja 6,6 rezultatīvas piespēles un 4,3 atlēkušās bumbas, palīdzot savai komandai izcīnīt 64 panākumus un uzvarēt pamatturnīrā. Izslēgšanas turnīrā "Thunder" pusfinālā ar 3-4 piekāpās San Antonio "Spurs".

Pērn Gildžess-Aleksanders tika atzīts par 2024./2025. gada sezonas NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. 

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