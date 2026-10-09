Divkārtējais NBA MVP Gildžess-Aleksandrs kļūst par Madrides "Atletico" vienu no īpašniekiem
Pēdējo divu gadu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vērtīgākais spēlētājs Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Šejs Gildžess-Aleksanders ir kļuvis par vienu no Spānijas futbola virslīgas kluba Madrides "Atletico" īpašniekiem, ceturtdien sociālajos medijos paziņoja klubs.
"Atletico" ziņo, ka "Gildžess-Aleksanders pievienojas Madrides "Atletico" īpašnieku grupai". Klubs ziņo, ka 2025. gada NBA čempions un divas reizes pēc kārtas par NBA vērtīgāko spēlētāju atzītais basketbolists "pievienojas kluba īpašnieku grupai, tādējādi apliecinot savas simpātijas pret "Atletico", ko viņš jau bija demonstrējis, vēl pirms oficiālā paziņojuma valkājot komandas sarkanbalti svītroto formu".
Spānijas čempionātā "Atletico" ar 16 punktiem septiņās spēlēs ieņem otro vietu aiz "Barcelona", kas ir uzvarējusi visās septiņās spēlēs. Čempionu līgas pirmajā spēlē "Atletico" viesos ar 1:2 zaudēja Anglijas premjerlīgas klubam "Liverpool".
Aizvadītajā sezonā 28 gadus vecais Gildžess-Aleksanders vidēji spēlē guva 31,1 punktu, kā arī sakrāja 6,6 rezultatīvas piespēles un 4,3 atlēkušās bumbas, palīdzot savai komandai izcīnīt 64 panākumus un uzvarēt pamatturnīrā. Izslēgšanas turnīrā "Thunder" pusfinālā ar 3-4 piekāpās San Antonio "Spurs".
Pērn Gildžess-Aleksanders tika atzīts par 2024./2025. gada sezonas NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.
NEW ADDITION TO THE ROJIBLANCA FAMILY ❤️🤍 Shai Gilgeous-Alexander joins Atlético de Madrid Ownership Group. The back-to-back NBA MVP and NBA champion joins the club’s ownership group, building on an affinity for Atlético de Madrid that he has already shown by wearing the rojiblanco colours ahead of the announcement.— Atlético de Madrid (@atletienglish) October 8, 2026