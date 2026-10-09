Jauno basketbolistu komanda "Rīgas ekselences juniori" piedalīsies prestižā starptautiskā turnīrā
Latvijas Basketbola savienība paziņojusi, ka "Rīgas ekselences junioru" basketbola komanda oktobra beigās piedalīsies "Grind Session" turnīrā Romā.
Rīgas Basketbola ekselences attīstības programmas dalībniekiem oktobra beigās būs lieliska iespēja mēroties spēkiem un iegūt jaunu pieredzi starptautiskā sacensību seriāla “Grind Session” turnīrā Romā “Bridge of Hoops”, kas ir sacensību seriāls, kurā piedalās elites līmeņa ASV vidusskolu basketbola komandas, kā arī jauniešu komandas no dažādām Amerikas, Eiropas un Āzijas valstīm.
Šie turnīri ir kas vairāk par interesantām spēlēm – tā ir lieliska iespēja jaunajiem spēlētājiem apliecināt savu talantu starptautiskā auditorijā, ierakstīt savus vārdus NCAA treneru un skautu blociņos, kā arī sagatavoties nākamajam posmam savā karjerā.
No 29. oktobra līdz 1. novembrim turnīrā “Bridge of Hoops” piedalīsies ASV vidusskolu komandas “Lacore Elite Academy”, “South Central Prep”, “Southeastern Prep”, Kanādas vienība “Fort Erie”, Itālijas komandas “Olimpia Milano” un “The Star Alliance”, Apvienoto Arābu Emirātu komanda “Dubai” un “Rīgas Ekselences Juniori”.
Latvijas komanda aizvadīs trīs spēles ar trijām ASV vidusskolu komandām Rīgas Basketbola ekselences attīstības programma ir jauna iniciatīva, ko īsteno Rīgas pašvaldība, Rīgas Basketbola skola sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību. Tās galvenais uzdevums ir palīdzēt jaunajiem basketbolistiem sasniegt maksimālo sportisko potenciālu, vienlaikus saglabājot ciešu saikni ar ģimeni un Latvijas basketbola vidi. Programmas dalībniekiem nodrošināti papildu individuālie un meistarības treniņi, sistemātisks veselības un slodzes monitorings, fizioterapeitu un medicīnas speciālistu atbalsts, kā arī mentālās sagatavotības nodarbības. Treniņu process tiks pielāgots vispārizglītojošo skolu mācību grafikam, lai nodrošinātu līdzsvarotu akadēmisko un sportisko attīstību.
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Puišu komanda apvienotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā pirmajās trijās spēlēs jau pratusi izcīnīt divas uzvaras, apspēlējot "Latvijas Universitāti" un Igaunijas klubu "Viimsi".