Eidža Vilsone turpina dominēt WNBA basketbolā.
Basketbols
Šodien 12:48
Eidža Vilsone piekto reizi atzīta par WNBA sezonas labāko spēlētāju
Lasvegasas "Aces" centra spēlētāja Eidža Vilsone piekto reizi atzīta par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) sezonas vērtīgāko spēlētāju.
Vilsone šo atzinību izpelnījusies trešo sezonu pēc kārtas, iepriekš šo balvu saņemot arī 2020. un 2022. gadā.
Balsojumā Vilsone saņēma 65 no 74 iespējamajām pirmajām vietām un tika pie 713 punktiem. Otrā balsojumā ar 442 punktiem bija Minesotas "Lynx" saspēles vadītāja Olīvija Mailsa, kurai ar 287 punktiem sekoja Indiānas "Fever" aizsardze Kelsija Mičela, tālāk ar 212 punktiem bija "Fever" saspēles vadītāja Keitlina Klārka, bet piektā ar 171 punktu bija divkārtējā līgas MVP Ņujorkas "Liberty" spēka uzbrucēja Breana Stjuarte.
Vilsone astoņas reizes piedalījusies WNBA zvaigžņu spēlē, ir trīskārtēja šīs līgas čempione un divkārtēja finālsērijas vērtīgākā spēlētāja. Tāpat viņa trīsreiz atzīta par sezonas labāko spēlētāju aizsardzībā.