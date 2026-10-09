ULEB Eirolīga par fanu nepiedienīgu uzvedību bargi soda Kauņas "Žalgiris"
ULEB Eirolīga paziņojusi par nopietniem soda mēriem Lietuvas basketbola grandam Kauņas "Žalgiris".
Spēlē pret Pireju "Olympiacos" fanu plakātos bija attēlots svastikas simbols, turklāt tā nebija pirmā reize, kad šāds pārkāpums pamanīts. Lai arī "Žalgiris" nosodījusi kluba līdzjutēju rīcību un ir vērsusies tiesībsargājošās iestādēs, tas nelīdzēja izkļūt sveikā bez soda.
ULEB Eirolīga paziņojusi par pietiekami bargiem soda mēriem. "Žalgiris" būs jāmaksā 30 tūkstošu eiro liels naudas sods, turklāt vienā mājas spēlē arēnas ietilpība būs samazināta - līdz 80%. Tas nozīmē, ka nedaudz virs 15 tūkstošiem sēdvietu faniem tiks samazinātas līdz aptuveni 12 400 lielu ietilpību. Tas var arī diezgan dārgi izmaksāt Kauņas kluba budžetam īstermiņā, ņemot vērā, ka Eirolīgā kluba spēles ir izpārdotas ilgi uz priekšu.
Kauņas "Žalgiris" jauno Eirolīgas sezonu sākusi ar vienu uzvaru trijās spēlēs. Šonedēļ tās nebija vienīgās kluba nedienas. Pēc Lietuvas Basketbola līgas spēles dzērumā pie stūres tika pieķerts viens no līderiem Kārsens Edvardss. Šāds izgājiens viņam maksājis ar autovadīšanas tiesību atņemšanu, kā arī naudas sodu no Kauņas "Žalgiris" puses. Citādā veidā Edvardss no komandas puses nav sodīts.