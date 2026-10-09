Lebrons Džeimss Filadelfijas "76ers" rindās debitē ar daudzpusīgu sniegumu
Jaunās komandas rindās Filadelfijas "76ers" pirmo spēli aizvadījis Lebrons Džeimss.
Lebrons Džeimss ceturtdien debitēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Filadelfijas "76ers", aizvadot produktīvu pirmo puslaiku pirmssezonas pārbaudes spēlē. "76ers" viesos ar rezultātu 108:114 (33:33, 25:23, 23:37, 27:21) atzina Bruklinas "Nets" pārākumu.
Džeimss, kuram šī būs 24. sezona NBA, 18 minūtēs guva desmit punktus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles. Pirmo puslaiku viesi noslēdza ar 58:56 savā labā. "Biju priecīgs par tām minūtēm laukumā kopā ar puišiem, ar kuriem pēdējās nedēļas esmu kopā trenējies," pēc mača teica Džeimss.
Filadelfijas komandā ar 18 punktiem rezultatīvākais bija vēl viens jaunieguvums Džeilens Brauns, bet uzvarētājiem 14 punkti bija Džūliusam Rendlam. NBA pamatturnīrs sāksies 20. oktobrī.