Rainers Balodis sevi apliecina augstākā līmeņa sacensībās.
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Šodien 09:08
Disku golfa pasaules čempionāta sensācija Rainers Balodis ar 14. vietu sāk prestižas sacensības ASV
Latvijas sportists Rainers Balodis pēc ASV čempionāta disku golfā (USDGC) pirmās kārtas ieņem dalītu 14. vietu.
Pasaules vicečempions Balodis 18 grozus veica ar 59 metieniem jeb pieciem metieniem zem PAR. Pēc pirmās kārtas līderis ar 11 metieniem zem PAR ir amerikānis Keisijs Vaits, bet pasaules čempions Sailess Šulcs dala trešo vietu, izpildot divus metienus vairāk. Šajā čempionātā startē 101 sportists.
Turpat Rokhilā notiekošajā "Throw Pink" sieviešu turnīrā pēc pirmās kārtas Sintija Klezberga ar vienu metienu virs PAR ir dalītā 22. vietā, bet Elizabete Pēkšene, izpildot vēl trīs metienus vairāk, ierindojas dalītā 32. pozīcijā. Šajā turnīrā startē 46 sportistes.
USDGC ir viens no prestižākajiem profesionālā disku golfa turnīriem pasaulē. Sacensības norisināsies līdz svētdienai.