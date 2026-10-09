Bļugers ar "Maple Leafs" pēcspēles metienu sērijā zaudē "Golden Knights"
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers ceturtdien ar Toronto "Maple Leafs" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Maple Leafs" viesos ar rezultātu 3:4 (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Vegasas "Golden Knights" vienībai, ar kuru Bļugers 2023. gadā izcīnīja Stenlija kausu.
Bļugers šajā mačā uz ledus bija 11 minūtes un divas sekundes, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja sešos no 11 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Sezonas pirmajās piecās spēlēs latvietis ir bez rezultativitātes punktiem.
Spēles pirmajās nepilnās deviņās minūtēs "Maple Leafs" komandā ar gūtiem vārtiem izcēlās Džeks Rosloviks, Īstons Kouans un Niks Pols. Otrajā vārtu guvumā uz ledus bija arī Bļugers.
Pirmās trešdaļas otrajā pusē Marks Stouns vienus vārtus atguva, bet nākamā perioda 72. sekundē 2:3 panāca Brets Houdens. Ceturtajā minūtē Džeks Aikels tika pie iespējas izpildīt soda metienu, kuru realizēja un panāca neizšķirtu.
Turpmākajā cīņas gaitā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā, kurā Bļugers nepiedalījās, ar 2:1 pārāki bija Lasvegasas hokejisti, kuriem uzvaras vārtus guva Trevors Konlijs.
"Maple Leafs" ar pieciem punktiem piecās spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, bet "Golden Knights" ar astoņiem punktiem piecos mačos ir Rietumu konferences līdere.
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