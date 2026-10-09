Porziņģa dalība NBA sezonas sākumā joprojām neskaidra; “Warriors” trenerim nav jaunumu par latvieti
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Goldensteitas "Warriors" galvenajam trenerim Stīvam Keram joprojām nav skaidrības par Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa spēlēšanu sezonas sākumā.
Porziņģis veselības problēmu dēļ joprojām nav pievienojies komandai, kas mēneša sākumā sāka gatavošanos jaunajai sezonai.
"Bijām aizņemti Havaju salās un Portlendā. Tikko aizvadījām treniņu - pieredzējušajiem spēlētājiem tas izdevās ļoti labs. Šodien sazināšanos ar Kristapu, kā viņam klājas, taču pagaidām nekādu jaunumu nav," sarunā ar žurnālistiem stāstīja Kers.
"Mēs sarakstījāmies. Šķiet, ka viņam ir labi, bet sīkākās detaļās neesam iedziļinājušies," piebilda Kers.
Arī centra spēlētājs Als Horfords sacīja, ka viņam nav izdevies aprunāties ar Porziņģi, un piebilda, ka pēdējās dienās nav viņu redzējis treniņu bāzē.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem.
Goldensteitas komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 21. oktobrī.