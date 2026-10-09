Girgensons ar "Lightning" ar panākumu pār "Wild" pagarina uzvaru sēriju
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru pār Minesotas "Wild".
"Lightning" mājās uzvarēja ar 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Girgensons laukumā pavadīja 14 minūtes un 26 sekundes, no kurām septiņas sekundes spēlēja vairākumā un vienu minūti un astoņas sekundes mazākumā. Latvijas uzbrucējs izdarīja vienu metienu pa vārtiem un veica divus spēka paņēmienus, kā arī uzvarēja piecos no 11 iemetieniem. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Uzvarētājiem divus vārtus guva aizsargs Džons Kārlsons, bet vienu precīzu metienu izpildīja Entonijs Sirelli. Divos no trim vārtu guvumiem asistēja Ņikita Kučerovs. Pretiniekiem vārtus guva Kvins Hjūzs, kurš piespēlēja arī Bleika Kolmena vārtu guvumā. "Lightning" vārtsargs Deniss Hildbijs tika galā ar 34 pretinieku metieniem.
Austrumu konferencē "Lightning" pēc četrām spēlēm ar sešiem punktiem ieņem ceturto vietu. "Wild" ar pieciem punktiem četrās spēlēs ir septītā Rietumu konferencē.