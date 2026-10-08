Jaunais Latvijas basketbola talants Raivo Kudrjavcevs karjeru turpinās ASV
Latviešu basketbolists Raivo Kudrjavcevs Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) plāno pārstāvēt Tenesī universitātes Čatanūgā komandu "Mocs", ceturtdien paziņoja 18 gadus vecais saspēles vadītājs.
Kudrjavcevs šosezon pārstāv "Rīgas ekselences juniori" komandu un trīs Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs vidēji 31 minūtē guvis 13,7 punktus, atdevis 5,7 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 3,0 atlēkušās bumbas. Tālmetienus viņš realizējis ar 35,7% precizitāti, tāpat kā iepriekšējā sezonā, kad pārstāvēja "Rīgas zeļļi" vienību, kurā viņam bija mazāka loma.
Vairāk Kudrjavcevs spēlēja kluba otrajā komandā, kuras sastāvā Latvijas pēc spēka otrajā līgā 14 mačos, visus sākot starta pieciniekā, vidēji 32 minūtēs guva 18,9 punktus, atdeva 5,2 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 4,9 atlēkušās bumbas.
Šovasar aizvadītajā Eiropas U-18 čempionātā latvietis bija trešais labākais piespēlētājs, vidēji mačā asistējot piecos veiksmīgos uzbrukumos.
"Mocs" komandas labākais sasniegums NCAA pirmajā divīzijā ir 1997. gadā sasniegtā labāko sešpadsmitnieka fāze.