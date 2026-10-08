Latvijas kērlinga komandas spēlētāja Katrīna Gaidule.
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Šodien 21:30
Latvijas kērlingisti izcīna ceļazīmi uz pasaules čempionātu
Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis ceturtdien ASV sasniedza pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra finālu un tādējādi nodrošināja dalību meistarsacīkstēs.
Pusfinālā Latvijas duets ar rezultātu 8:5 papildu endā pārspēja Franciju.
Cīņā par pirmo vietu Latvija spēkosies ar ASV.
Jau ziņots, ka grupu turnīrā Latvija uzvarēja visās astoņās C apakšgrupas spēlēs, ar 11:5 pieveicot Gajānu, ar 7:3 - Ukrainu, ar 22:0 sagraujot Keniju, ar 14:1 pārspējot Rumāniju, ar 9:6 - Angliju, ar 14:2 - Spāniju, ar 8:3 - Slovēniju un ar 7:0 - Brazīliju. Ceturtdaļfinālā latvieši ar 8:6 pieveica Spāniju.
Vietu pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā nodrošinās finālisti un trešās vietas ieguvēji.
2027. gada pasaules čempionāts jauktajiem pāriem norisināsies janvāra sākumā Somijas pilsētā Lahti.