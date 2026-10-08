Cēsīs vairāk nekā 300 jauniešu iepazīst veselīga dzīvesveida noslēpumus
Šodien, 8. oktobrī, sporta kompleksā “Cēsis” aizvadīts projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” otrais reģionālais pasākums. Tajā pulcējās skolēni no Vidzemes ...
FOTO: Mārtiņš Pļaviņš un citi Latvijas olimpieši Cēsīs iedvesmo vairāk nekā 300 skolēnu
Šodien, 8. oktobrī, sporta kompleksā “Cēsis” aizvadīts projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” otrais reģionālais pasākums. Tajā pulcējās skolēni no Vidzemes reģiona, apvienojot 337 skolēnus no septiņām izglītības iestādēm - Liepas pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Inčukalna pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Taurupes pamatskolas, Daudzeses pamatskolas un Strenču pamatskolas.
Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu, saglabā savu pamatmērķi - iedvesmot 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam.
Pasākumā Cēsīs jaunieši klātienē tiktās ar Latvijas sporta personībām un ekspertiem. Skolēnus uzrunāja un savā pieredzē dalījās: Mārtiņš Pļaviņš - Londonas Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks un Eiropas čempions pludmales volejbolā, Marta Robežniece un Kitija Bogdanova - Milānas Kortīnas Olimpisko spēļu 4. vietas ieguvējas divnieku disciplīnā un komandu stafetē, kā arī bronzas medaļnieces Eiropas čempionātā un pasaules čempionāta sprintā; Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts - Eiropas čempionāta bronzas medaļnieki un 2026. gada Milānas Kortīnas Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieki kamaniņu sportā, divnieku ekipāžā; Agnese Pastare - soļotāja, Latvijas rekordiste un Londonas Olimpisko spēļu dalībniece, Liene Bondare - divkārtēja Olimpisko spēļu dalībniece kalnu slēpošanā, Aigars Miklāvs - Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācijas prezidents un treneris, kā arī Gustavs Mellenbergs - "Rimi Bērniem" eksperts un treneris.
"Biju patīkami pārsteigts, cik daudz jaunieši zina par cukura daudzumu dažādos dzērienos, tomēr ir svarīgi palīdzēt viņiem apzināties, ko tas nodara mūsu organismam. Jaunieši ir ļoti aktīvi un priecīgi iesaistās. Tāpat vecākiem mājās ir jārāda piemērs un caur to jāiesaista bērni – tā veidojas skaistas atmiņas, ko bērni atcerēsies visu mūžu. Šādi pasākumi, kur augsta līmeņa sportisti tiekas ar bērniem un iedvesmo viņus sportot, ir ļoti vērtīgi, un tiem jānotiek pēc iespējas biežāk," uzsver pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš.
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"Šādos pasākumos jauniešiem ir svarīgi iemācīties skatīties uz uzturu un dienas ritmu, izprast, kāpēc mums nepieciešami ogļhidrāti pirms treniņa, olbaltumvielas pēc slodzes un pietiekams miegs atjaunošanās procesā. Tāpat aicinu arī vecākus mājās vairāk runāt par šīm lietām un pievērst uzmanību šķietami pašsaprotamiem ikdienas paradumiem - kāpēc izvēlamies konkrētus produktus un cik stundu veltām pilnvērtīgam miegam," uzsver "Rimi Bērniem" eksperts un treneris Gustavs Mellenbergs.
Pēc aizvadītajiem pasākumiem Rīgā un Vidzemē izglītojošā projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezona turpināsies pārējos Latvijas reģionos:
• Kurzemē: 14. oktobrī pasākums norisināsies Ventspils Olimpiskajā centrā.
• Zemgalē: 28. oktobrī skolas tiks uzņemtas Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā.
• Latgalē: reģionālo pasākumu cikls noslēgsies 3. novembrī Daugavpilī.
Lai atstātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņems speciālas darba lapas tēmu turpināšanai stundās, savukārt skolēni tiks nodrošināti ar izglītojošiem un praktiskiem bukletiem.
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Projekta ietvaros īpaša uzmanība veltīta arī iekļaujošajai izglītībai, nodrošinot speciālās izglītības iestāžu klātbūtni un iesaisti.
Šādas iniciatīvas nepieciešamību spilgti apliecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījumu dati Latvijā: šobrīd tikai aptuveni 20 % pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu jeb vismaz 60 minūtes mērenas līdz augstas intensitātes slodzes katru dienu. Vienlaikus liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās skar 20–25 % bērnu, bet vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu skolas dienās cieš no miega trūkuma, ko būtiski ietekmē pārmērīgs ekrānlaiks. Projekta uzdevums ir sniegt jauniešiem praktiskus rīkus un iedvesmu šo rādītāju uzlabošanai.
Aizvadītajā 2025./2026. mācību gadā divās projekta sezonās piedalījās 24 skolas, sasniedzot 2 685 skolēnus. Šajā 2026./2027. mācību gadā projekta mērogs tiek paplašināts – klātienē plānots uzrunāt līdz pat 3 500 jauniešu. Ņemot vērā aizvadīto sezonu pieredzi, pasākumu norise ir pārcelta uz reģionālajiem Olimpiskajiem centriem, nodrošinot augstāku kapacitāti un piemērotu infrastruktūru. Projekts tiek īstenots ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu.