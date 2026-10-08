Aleksandrs Čeferins paziņo, ka atkārtoti pretendēs uz UEFA prezidenta amatu.
Futbols
Šodien 19:23
Čeferins gatavs turpināt vadīt Eiropas futbolu - nākamgad kandidēs uz pārvēlēšanu
Slovēnis Aleksandrs Čeferins kandidēs uz pārvēlēšanu Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) prezidenta amatā, ceturtdien paziņoja Čeferins.
Čeferins par UEFA prezidentu tika ievēlēts 2016. gada septembrī un šobrīd ir amatā savu trešo termiņu.
Čeferins, kurš ir absolvējis Ļubļanas universitātes juridisko fakultāti, savu karjeru šajā sporta veidā sāka ar telpu futbolu, taču ar laiku kāpa pa karjeras kāpnēm, bet 2011. gadā viņš tika ievēlēts par Slovēnijas Futbola federācijas vadītāju. Kopš 2011. gada viņš bija arī UEFA Juridiskās komitejas viceprezidents.
UEFA prezidenta vēlēšanas norisināsies nākamgad Astanā.
Čeferins ir UEFA vēsturē septītais prezidents, kurš tādējādi seko Ebes Švarca (Dānija), Gustava Vīderkehra (Šveice), Artemio Franki (Itālija), Žaka Žorža (Francija), Lenarta Jūhansona (Zviedrija) un Mišela Platinī (Francija) pēdās.