Par braukšanu dzērumā Latvijas hokejists Bogdans Hodass zaudējis līgumu ar Somijas klubu
Somijas augstākās hokeja līgas klubs Mikeli "Jukurit" pārtraucis sadarbību ar Latvijas hokejistu Bogdanu Hodasu, kurš nonācis nepatikšanās par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, vēsta kluba oficiālā mājaslapa.
Klubs paziņojis, ka abas puses savstarpēji vienojušās par spēlētāja līguma tūlītēju izbeigšanu.
Lēmums pieņemts pēc tam, kad "Jukurit" vadība uzzinājusi par Hodasa braukšanu reibumā. Šī lieta nonākusi Somijas tiesā. Klubs uzsvēris, ka šāda rīcība ir pretrunā ar tā vērtībām, tādēļ pēc pārrunām ar hokejistu panākta abpusēja vienošanās par līguma pārtraukšanu.
Pats 23 gadus vecais aizsargs atzinis savu kļūdu un publiski atvainojies par notikušo. "Es rīkojos bezatbildīgi un muļķīgi. Mana kļūda noveda pie tiesvedības, un šīs nedēļas otrdienā saņēmu tiesas pavēsti saistībā ar braukšanu reibumā. Mēs ar klubu atklāti pārrunājām notikušo un kopīgi nonācām pie lēmuma izbeigt manu līgumu," skaidroja Hodass.
Hokejists arī paudis nožēlu par savu rīcību. "Vēlos atvainoties klubam un visai tā kopienai par savu kļūdu. Es uzņemos atbildību par savu muļķīgo un bezatbildīgo uzvedību. Vēlos pateikties "Jukurit" par man doto iespēju spēlēt Mikeli un novēlēt klubam panākumus nākotnē," norādīja Latvijas hokejists.
Līdz ar to Hodass Somijas klubā vairs nespēlēs. Pagaidām nav zināms, kur Latvijas aizsargs turpinās savu karjeru.