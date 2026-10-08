Latvijas vadošais spīdvejists Ļebedevs turpinās startēt pasaules čempionātā
Zināms nākamā gada pasaules čempionāta spīdveja dalībnieku saraksts, starp kuriem redzams Andžeja Ļebedeva vārds.
Ceturtdien Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) paziņotajā 15 spīdvejistu sarakstā startam nākamā gada pasaules čempionātā jeb "Grand Prix" ir arī Latvijas labākais spīdvejists Andžejs Ļebedevs, ziņo Latvijas posma organizatori.
Pasaules spīdveja čempionāta 2027. gada sezonas braucēju pamatsastāvā 15 motosportistu skaitā ir arī Latvijas vadošais spīdveja braucējs Ļebedevs. "Grand Prix" 2027. gada sezonas braucēju pamatsastāvā ir iekļauti pa četriem braucējiem no Polijas un Austrālijas, pa diviem braucējiem no Lielbritānijas, Dānijas un Zviedrijas, kā arī Ļebedevs.
Lielbritāniju nākamgad pārstāvēs 2026. gada pasaules čempions Roberts Lamberts un 2024. gada FIM Nāciju kausa uzvarētājs Daniels Bjūlijs, kurš šo panākumu guva, startējot kopā ar Lambertu.
Poliju pārstāvēs 2026. gada "Grand Prix" sezonas vicečempions Bartošs Zmarzliks, kuram pievienosies arī Patriks Dudeks, Kacpers Vorina un Macejs Janovskis.
2026. gada spīdveja komandu pasaules kausa ieguvēju jeb FIM Pasaules kausa uzvarētāju Austrāliju 2027. gada sezonā pārstāvēs šīgada pasaules čempionāta kopvērtējuma bronzas medaļnieks Breidijs Kērcs, kā arī Makss Friks, Roans Tangeits un Džeks Holders.
Dāniju un Zviedriju, kas abas šogad piedalījās Pasaules kausa Latvijas pusfinālā, pārstāvēs pa diviem braucējiem katru. "Grand Prix" brauks dāņi Mihaels Jepsens Jensens un Leons Madsens, kā arī zviedri Kims Nilsons un Frēdriks Lindgrēns.
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FIM paziņoja arī piecus rezervistus, kuri nepieciešamības gadījumā varēs aizvietot kādu no pamatsastāva braucējiem. Tie būs čehs Jans Kvehs, dānis Frederiks Jakobsens, vācietis Kajs Hukenbeks, norvēģis Matīass Polesta un ukrainis Nazars Parņickis.
2027. gadā FIM pasaules spīdveja sacensības divus vakarus pēc kārtas norisināsies arī Rīgas Biķernieku trases atjaunotajā spīdveja trekā. Piektdien, 16. jūlijā, notiks FIM pasaules U-21 čempionāta (SGP2) pirmais posms, bet dienu vēlāk - arī FIM "Grand Prix" sestais posms pieaugušajiem.
2026. gada sezonā Ļebedevs kopvērtējumā ar 67 punktiem izcīnīja desmito vietu, bet par pasaules čempionu kļuva brits Roberts Lamberts, kurš pārtrauca poļa Bartoša Zmaržlika dominanci.