Ne tikai Kristapam Porziņģim. Kā ar POTS slimību galā tiek citas sporta zvaigznes?
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veselības dēļ nav kopā ar Goldensteitas "Warriors" pirms jaunās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas. Jau pirms ilgāka laika viņam diagnosticēja POTS slimību, un latvietis nav vienīgais, kurš profesionālajā sportā ar to mēģinājis sadzīvot.
Kristaps Porziņģis 2024./2025. gada sezonas laikā Bostonas "Celtics" rindās saslima ar vīrusu. Atgūstoties no tā, vēlāk viņam turpinājās dažādi simptomi, kā rezultātā Kristapam konstatēja POTS jeb posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu.
Šī slimība izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. “Tas mani notrieca kā kravas auto,” Porziņģis pirms gada atzina izdevumam “The Athletic”. “Nebija viegli elpot. Darīju visu, ko varēju, lai justos pēc iespējas labāk, bet mans motors nedarbojās tā, kā man gribētos." Slimību var ierobežot, bet ne pilnībā izārstēt.
Visdrīzāk tieši šī iemesla dēļ Porziņģis pagājušajā sezonā vairāk basketbolu skatījās no malas, nekā to spēlēja. Nonākot Goldensteitas "Warriors" sastāvā, viņa pieejamība uzlabojās, kas deva vietu optimismam un puses vasarā vienojās par jaunu līgumu. Tuvojoties treniņnometnei pirms jaunās NBA sezonas, ziņas par Latvijas basketbola zvaigzni nebija iepriecinošas - viņš nepievienosies komandai Havaju salās un nekonkretizētu veselības problēmu dēļ būs prom no komandas uz nenoteiktu laiku.
Lai arī nav atklāts, vai arī šoreiz Porziņģi ietekmē POTS vai kāda cita slimība, pirmās gadījumā viņš nav vienīgais profesionālais sportists, kurš ar to saskāries karjeras laikā. Starp tiem ir arī olimpiskie čempioni un augsta līmeņa komandas sporta spēļu dalībnieki.