Parādās pirmais konkurents Infantino cīņā par FIFA prezidenta krēslu
Bijušais Šveices izlases aizsargs Ramons Vega gatavs piedalīties Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidenta vēlēšanās, trešdien paziņoja bijušais sportists.
55 gadus vecais Vega ir pirmais, kurš oficiāli paziņojis, ka gatavs izaicināt Džanni Infantino FIFA prezidenta amatā. Vega spēlēja Šveices izlasē no 1993. gada līdz 2001. gadam un bija valstsvienības sastāvā 1996. gada Eiropas čempionātā. Karjeras laikā viņš pārstāvējis pašmāju klubu Cīrihes "Grasshoppers", Itālijas A sērijas vienību "Cagliari", Anglijas premjerlīgas klubu Totenhemas "Hotspur", Glāzgovas "Celtic" no Skotijas, kā arī angļu "Watford" un franču "Creteil", karjeru noslēdzot 2003. gadā.
No 2004. gada šveicietis darbojas finanšu jomā, bet interese par FIFA prezidenta amatu viņam bijusi arī iepriekš. Kandidēšanu uz FIFA prezidenta amatu Vega apsvēra arī 2015., 2019. un 2022. gadā, taču nespēja iegūt nepieciešamo vismaz piecu no 211 FIFA dalībfederāciju atbalstu, lai viņa kandidatūra tiktu iekļauta vēlēšanu biļetenā.
Lai kandidētu uz FIFA prezidenta amatu, pretendentam arī pēdējo piecu gadu laikā vismaz divus gadus jābūt aktīvi iesaistītam futbolā un jāiziet FIFA komitejas veiktā atbilstības pārbaude. "Esmu te, jo visa mana dzīve mani sagatavojusi tam, lai kalpotu futbolam. Es stājos pasaules futbola saimes priekšā ar pazemību, apņēmību un dziļu atbildības sajūtu," trešdien uzrunā sacīja bijušais futbolists. "Futbols nepieder prezidentiem, konfederācijām vai administratoriem. Futbols ir lielāks par jebkuru amatu, personu vai institūciju." Kā norādīja Vega, futbols patlaban atrodas "neatliekamās palīdzības nodaļā", dzīvības uzturēšanas režīmā. "Mēs vairs nevaram gaidīt," sacīja šveicietis. "FIFA ir nepieciešams jauns virziens un fundamentālas reformas."
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Pašreizējais FIFA prezidents Infantino plāno kandidēt uz ceturto termiņu nākamā gada martā notiekošajā FIFA kongresā, tomēr viņa pozīcijas vairs nav tik stabilas kā agrāk, pēc vasarā notikušā skandāla ar iniciatīvu pārdot Pasaules kausa komerctiesības privātiem investoriem. Infantino plānu par nepieņemamu nosauca trīs konfederācijas, bet Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) vairākkārt teikusi, ka Infantīno ir zaudējis tās uzticību.
Tāpat futbola sabiedrībā pastāv dziļa neapmierinātība par Folarina Baloguna lietas risināšanu Pasaules kausa laikā, turklāt šonedēļ tika ziņots, ka FIFA vadība ignorēja savu juristu ieteikumus un atļāva Kongo Demokrātiskajai Republikai piedalīties starpkontinentālajā izslēgšanas spēlē, neskatoties uz to, ka vārtsargs Lionels Mpasi nebija tiesīgs spēlēt. FIFA līdz šim nav atbildējusi uz lūgumu sniegt komentāru par šo jautājumu.
Tiek vēstīts, ka UEFA joprojām ir apņēmusies atrast uzticamu alternatīvu kandidātu, kas varētu sacensties ar Infantino, taču ir maz ticams, ka ceturtdienas sanāksmē tiks izvēlēts konkrēts kandidāts. Kandidātu pieteikšanas termiņš ir 18. novembris. Eiropas futbola asociāciju prezidenti un ģenerālsekretāri šonedēļ pulcējas Berlīnē pirms ceturtdien paredzētās UEFA Augstāko vadītāju programmas (TEP) sanāksmes, kuras rīta darba kārtībā paredzēta diskusija par FIFA un tās pārvaldību.
Kamēr UEFA vadītāji pulcējas Vācijā, Infantino cenšas nostiprināt savu ietekmi Āfrikā, šonedēļ piedaloties Āfrikas Futbola konfederācijas (CAF) stratēģijas konferencē Kaboverdē kopā ar FIFA globālās futbola attīstības vadītāju Arsēnu Vengeru. Infantino ir arī spēcīgs atbalsts Dienvidamerikā, tāpat vairākas Tuvajos Austrumos esošās valstis, tostarp Katara un Saūda Arābija, ir norādījušas, ka atbalstīs viņu prezidenta amatā. Atbalstu viņam nesen pauda arī LFF prezidents Vadims Ļašenko.
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