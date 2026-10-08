Latviešu hokejists Harijs Cjunskis debitē vienā no Eiropas spēcīgākajām līgām
Latvijas hokejists Harijs Cjunskis trešdien pirmo reizi devās laukumā Šveices augstākās līgas (NL) spēlē, palīdzot "Lugano" viesos pieveikt "Lausanne" komandu.
20 gadus vecā latviešu aizsarga debijā "Lugano" uzvarēja ar 5:2 (2:0, 1:2, 2:1). Cjunskis uz ledus pavadīja divas minūtes un 16 sekundes, statistikas ailītes neatzīmējoties un maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Iepriekš latviešu aizsargs divos mačos bija pieteikumā, taču laukumā nedevās.
Sezonu Cjunskis sāka pēc spēka otrajā līgā Belinzonas "Snakes" rindās SL čempionātā, piecās spēlēs sakrājot četras rezultatīvas piespēles. Cjunskis pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi iepriekšējos divos pasaules junioru čempionātos, bet pirms tam piedalījās arī divos U-18 čempionātos.
"Lugano" ar 11 punktiem astoņās spēlēs 14 komandu konkurencē atrodas astotajā vietā, bet pārliecinoša līdere ar 23 punktiem ir uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions". Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva "Fribourg-Gotteron" vienība, kas finālsērijā ar 4-3 pārspēja "Davos" komandu