"Warriors" bez Porziņģa pārbaudes spēlē piekāpjas "Trail Blazers"
Goldensteitas “Warriors” turpina gatavoties jaunajai NBA sezonai, taču kārtējā pārbaudes spēlē komandai nācās iztikt bez Kristapa Porziņģa un virknes citu līderu. Krietni paretinātā sastāvā “Warriors” viesos ar 118:123 piekāpās Portlendas “Trail Blazers”.
“Warriors” šo maču aizvadīja tikai deviņu vīru sastāvā. Bez Porziņģa laukumā nedevās arī Stefens Karijs, Dreimonds Grīns, Džimijs Batlers, Als Horfords, Brendins Podziemskis, De'Antonijs Meltons un vairāki citi spēlētāji.
Goldensteitas rindās rezultatīvākais bija Mailzs Kellijs, kurš guva 24 punktus, bet Deilens Terijs pievienoja 23 punktus. “Trail Blazers” sastāvā ar 23 punktiem izcēlās Deni Avdija, savukārt Demjans Lilards guva 15 punktus. “Warriors” trīs līdz šim aizvadītajās pārbaudes spēlēs piedzīvojusi divus zaudējumus.
Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaida arī pagājušās nedēļas komandas treniņnometni Havaju salās. Pagaidām nav zināms, kad viņš varēs pilnvērtīgi atgriezties treniņos. Pirms regulārās sezonas sākuma “Warriors” vēl aizvadīs vairākas pārbaudes spēles, bet pirmā regulārās sezonas spēle paredzēta 21. oktobrī.