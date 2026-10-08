VIDEO: Šilovs atvaira 22 metienus, taču rupji kļūdās "Penguins" zaudējumā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien stājās Pitsburgas “Penguins” vārtos NHL spēlē pret Vašingtonas “Capitals”, taču viņa pārstāvētā komanda piedzīvoja zaudējumu ar 3:5.
Šilovs Vašingtonā aizvadītajā spēlē tika galā ar 22 no 27 pretinieku metieniem, atvairot 81,5% raidījumu.
#ALLCAPS 3-1. PLD FROM WILSON! MISTAKE BY SILOVS https://t.co/hqOXYqgYzk— Capitals Replays 🍁 (@capsreplays) October 8, 2026
Pirmo reizi latviešu vārtsargs tika pārspēts jau 23. sekundē, kad precīzs bija Antonī Buviljē, bet jau pēc nepilnas minūtes izlīdzinājumu panāca Braiens Rasts. Līdz perioda beigām mājiniekiem vadību atguva Toms Vilsons. Otrajā periodā Pjērs-Liks Dibuā pēc latvieša rupjas kļūdas, kā arī Alekss Taks panāca 4:1 mājinieku labā, tomēr līdz trešdaļas beigām Tomijs Novaks un Niks Robertsons pietuvoja "Penguins" līdz 3:4.
Noslēdzošās trešdaļas ceturtajā minūtē mājinieku pārsvaru līdz 5:3 vairākumā palielināja Raiens Lenards, viesiem atspēlēties vairs neļaujot. Pēc "sausās" spēles sezonas ievadā nākamajos divos mačos Šilovs kopumā savos vārtos ielaidis desmit ripas. Viņa atvairīto metienu procents tagad ir 85,9%.
"Penguins" pēc četrām spēlēm ar četriem punktiem ieņem astoto vietu Austrumu konferencē. Nākamo maču latviešu vārtsarga pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad viesos mērosies spēkiem ar Kolumbusas "Blue Jackets" hokejistiem.
Citā spēlē Edmontonas "Oilers" aizsargs Evans Bušārs tguva divus vārtus, palīdzot viesos pieveikt Anaheimas "Ducks". "Oilers" uzvarēja ar 5:2 (0:2, 5:0, 0:0), Bušāram spēlē sakrājot trīs (2+1) punktus.
Iepriekšējās sezonas rezultatīvākais aizsargs šosezon četrās spēlēs ir guvis sešus vārtus un ir līgas labākais snaiperis. Tāpat viņa kontā ir 11 (6+5) punkti, kas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā dod otro vietu aiz komandas biedra Konora Makdeivida (12). Pirmajā periodā mājiniekiem divus vārtus vairākumā guva Bekets Seneke, uz ko viesi atbildēja ar pieciem precīziem metieniem otrajā trešdaļā - Bušārs sakrāja 2+1, Makdeivids tika pie 1+2, pa vārtiem guva arī Vasīlijs Podkolzins un Kasperi Kapanens, bet četras rezultatīvas piespēles atdeva Leons Draizaitls.
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"Oilers" ar septiņiem punktiem četrās spēlēs pakāpās uz pirmo vietu Rietumu konferencē, bet "Ducks" ar četriem punktiem trīs mačos atrodas septītajā pozīcijā.
Citā mačā Vinipegas "Jets" savā laukumā ar 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) pārspēja Kolorādo "Avalanche", tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas.
Pirmajā periodā vārti netika gūti, bet otrās trešdaļas trešajā minūtē "Avalanche" vadībā izvirzīja Džeidens Švarcs. Pēc 70 sekundēm izlīdzinājumu panāca Kails Konors, bet perioda beigās Kouls Perfeti panāca 2:1 "Jets" labā. Noslēdzošās trešdaļas vidū Fjodors Svečkovs guva viesu otros vārtus, bet minūti līdz spēles beigām panākumu "Jets" nodrošināja Konora otrais precīzais metiens mačā.
"Jets" ar septiņiem punktiem četros dueļos Rietumos ir otrie, bet "Avalanche" ar četriem punktiem trīs spēlēs atrodas sestajā vietā.