Šilovs atvaira 22 metienus, taču rupji kļūdas "Penguins" zaudējumā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien stājās Pitsburgas “Penguins” vārtos NHL spēlē pret Vašingtonas “Capitals”, taču viņa pārstāvētā komanda piedzīvoja zaudējumu ar 3:5.
Šilovs Vašingtonā aizvadītajā spēlē tika galā ar 22 no 27 pretinieku metieniem, atvairot 81,5% raidījumu.
#ALLCAPS 3-1. PLD FROM WILSON! MISTAKE BY SILOVS https://t.co/hqOXYqgYzk— Capitals Replays 🍁 (@capsreplays) October 8, 2026
Pirmo reizi latviešu vārtsargs tika pārspēts jau 23. sekundē, kad precīzs bija Antonī Buviljē, bet jau pēc nepilnas minūtes izlīdzinājumu panāca Braiens Rasts. Līdz perioda beigām mājiniekiem vadību atguva Toms Vilsons. Otrajā periodā Pjērs-Liks Dibuā pēc latvieša rupjas kļūdas, kā arī Alekss Taks panāca 4:1 mājinieku labā, tomēr līdz trešdaļas beigām Tomijs Novaks un Niks Robertsons pietuvoja "Penguins" līdz 3:4.
Noslēdzošās trešdaļas ceturtajā minūtē mājinieku pārsvaru līdz 5:3 vairākumā palielināja Raiens Lenards, viesiem atspēlēties vairs neļaujot. Pēc "sausās" spēles sezonas ievadā nākamajos divos mačos Šilovs kopumā savos vārtos ielaidis desmit ripas. Viņa atvairīto metienu procents tagad ir 85,9%.
"Penguins" pēc četrām spēlēm ar četriem punktiem ieņem astoto vietu Austrumu konferencē. Nākamo maču latviešu vārtsarga pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad viesos mērosies spēkiem ar Kolumbusas "Blue Jackets" hokejistiem.