Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs.
Hokejs
Šodien 07:19
Šilovs atvaira 22 metienus, taču "Penguins" piekāpjas "Capitals"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien stājās Pitsburgas “Penguins” vārtos NHL spēlē pret Vašingtonas “Capitals”, taču viņa pārstāvētā komanda piedzīvoja zaudējumu ar 3:5.
Šilovs Vašingtonā aizvadītajā spēlē tika galā ar 22 no 27 pretinieku metieniem, atvairot 81,5% raidījumu. “Penguins” pēc pirmā perioda atradās iedzinējos ar 1:2, bet pēc otrā rezultāts bija 3:4. Noslēdzošajā trešdaļā Pitsburgas hokejistiem izlīdzināt rezultātu neizdevās, kamēr “Capitals” guva vēl vienus vārtus un nostiprināja uzvaru.
Pēc četrām aizvadītām spēlēm “Penguins” kontā ir četri punkti, kas komandai ļauj ieņemt astoto vietu NHL Austrumu konferencē.