Latvijas hokejistu komandām "melnā diena" IIHF Čempionu līgā
Latvijas aizsarga Nika Feņenko pārstāvētā Bordo "Boxers" komanda, kā arī vārtsarga Jāņa Fecera un aizsarga Oskara Cibuļska pārstāvētā Herningas "Blue Fox" trešdien piedzīvoja zaudējumus Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas piektās kārtas mačos.
Feņenko asistēja otrajā vārtu guvumā, taču Bordo hokejisti savā laukumā ar rezultātu 2:5 (2:0, 0:1, 0:4) atzina Čehijas vienības Pardubices "Dynamo" pārākumu. Feņenko, kurš Francijas vienības rindas papildināja septembra beigās, šajā mačā uz ledus bija 22 minūtes un septiņas sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu raidījumu un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Tikmēr "Blue Fox" viesos ar rezultātu 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) atzina Ķelnes "Haie" pārākumu. Fecers atvairīja 30 no 33 pretinieku metieniem, turklāt mača sākumā neitralizēja arī Marcela Nēbelsa izpildīto soda metienu. Cibuļskis 17 minūtēs un 49 sekundēs divreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Pēc piecām kārtām aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" ar 15 punktiem ir līdere, vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" ar desmit punktiem ir piektā, aizsarga Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" ar septiņiem punktiem ir 16., "Boxers" ar četriem punktiem ieņem 19. pozīciju, bet "Blue Fox" ar vienu punktu ir pirmspēdējā, 23. vietā.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Zviedrijas klubs Gēteborgas "Frolunda", kas finālā savā laukumā papildlaikā ar 3:2 pārspēja citu Zviedrijas vienību "Lulea".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.