"VEF Rīga" treneris Kosuškins slavē ŠķēlI: "Viņš ir treneris laukumā!"
Latvijas basketbola kluba "VEF Rīga" saspēles vadītājs Aigars Šķēle laukumā ir kā vēl viens treneris, sarunā ar žurnālistiem atzina "VEF Rīga" galvenais treneris Jevgēnijs Kosuškins.
"Patika uzvara. Patika, kā džeki reaģēja uz ne visai veiksmīgu pirmo ceturtdaļu. Patika cilvēki, kas nāca no soliņa ar savu enerģiju. Man liekas, ka tas diezgan daudz palīdzēja. Patika arī līderi, kuri nospēlēja labu spēli," pēc uzvaras atzina Kosuškins. "Trenerim vienmēr arī kaut kas nepatiks. Skaidrs, ka varējām ielaist nedaudz mazāk punktus, bet tas viss ir relatīvi."
Viens no komandas līderiem pret "Lokomotiv" bija Šķēle, kurš maču noslēdza ar 12 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un 12 rezultatīvām piespēlēm.
"Aigars mums ir treneris laukumā. Mēs viņam uzticamies, daudz ļaujam darīt, viņš arī attaisno to," saspēles vadītāju raksturoja treneris. "Aigars māk saspēlēties ar visiem, viņš padara pārējos labākus. Džordans [Sīrss] ir vilcējs. Manuprāt tas ir acīmredzami, un pie tā mēs arī pieturamies."
"VEF Rīga" basketbolisti nākamo spēli aizvadīs jau sestdien, kad Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) viesosies pie Tallinas "TalTech"/"Alexela". "Ir tā, kā ir. Mēs nevaram to izmainīt, nereaģējam uz to un vienkārši ejam spēlēt. Kad pats biju spēlētājs, tad gatavojāmies nedēļu, bet tagad tā nav. Nekas traks," teica treneris, piebilstot, ka visas komandas ir vienādā situācijā.
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"VEF Rīga" FIBA Eiropas kausā H grupā spēlēs arī ar "Mykonos" no Grieķijas, "Fribourg" no Šveices, "Oradea" no Rumānijas un Azerbaidžānas klubu Baku "Neftchi".