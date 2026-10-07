Pēdējā sekunde... "Valmiera Glass"/"ViA" Kosovā ar neveiksmi sāk dalību FIBA Eiropas kausā
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" trešdien FIBA Eiropas kausa pirmajā mačā viesos ar rezultātu 77:79 (24:27, 16:13, 19:24, 18:15) pēdējā sekundē zaudēja Kosovas vienībai "Bashkimi".
Valmieriešiem 25 punkti, četras atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Brīsam Makbraidam, 16+15+4 šajos rādītājos bija Aminu Muhamedam, 11 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Verneram Koham, bet desmit punktus guva, četras atlēkušās bumbas izcīnīja un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Derens Viljamss.
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Divains Mailss, kura pēdējās sekundes metiens atlēcienā deva rezultātu 79:77 un liedza maču turpināt papildlaikā.
Valmieras komandas pretinieki F grupā būs arī Tallinas "BigBank"/"Kalev", "Manchester" no Lielbritānijas, Francijas vienība "Elan Chalon" un Turcijas vienība "Korfez".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, kurās klubi aizvadīs divus apļus, un otrajā kārtā iekļūs katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās un no katras grupas ceturtdaļfinālu sasniegs pirmo divu vietu ieguvējas. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".