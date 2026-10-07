"VEF Rīga" vareni sāk FIBA Eiropas kausa pamatturnīru, sakaujot Plovdivas "Lokomotiv"
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē mājās ar 106:83 (27:27, 26:14, 28:17, 25:25) sagrāva Plovdivas "Lokomotiv" no Bulgārijas.
"VEF Rīga" komandā ar 30 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džordans Sīrss, 12+7+12 šajos trīs statistikas rādītājos iekrāja Aigars Šķēle, 20 punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Luiss Rodrigess, 16 punkti bija Ojāram Siliņam, bet desmit punktus guva Mareks Mejeris.
Pretiniekiem 21 punkts un deviņas rezultatīvas piespēles bija Devērlam Remzijam, 18 punktus guva Džomaru Brauns, bet 15 punkti bija Tomislavam Minkovam.
Pirmās spēles minūtes aizritēja rezultatīvā cīņā, pretiniekiem ātri iekrājot septiņu punktu pārsvaru. Tiesa, rīdzinieki strauji atspēlējās un, lielākoties ar Sīrsa un Šķēles ieguldījumu, pirmās 20 minūtes uzvarēja ar 53:41. Otrajā puslaikā laukuma saimnieki vēl vairāk nostiprināja savu vadību un svinēja pārliecinošu uzvaru.
"Vefieši" H grupā spēlēs arī ar "Mykonos" no Grieķijas, "Fribourg" no Šveices, "Oradea" no Rumānijas un Azerbaidžānas klubu Baku "Neftchi".
"Valmiera Glass"/"ViA" šobrīd izbraukumā cīnās ar Kosovas vienību "Bashkimi".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, kurās klubi aizvadīs divus apļus, un otrajā kārtā iekļūs katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās un no katras grupas ceturtdaļfinālu sasniegs pirmo divu vietu ieguvējas. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
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Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".