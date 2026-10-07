Rīgas "Skonto" spēlējušais Jankausks pamet Lietuvas izlases galvenā trenera amatu
Edgars Jankausks pēc abpusējas vienošanās ir atstājis Lietuvas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amatu, ziņo Lietuvas Futbola federācija (LFF).
Pirmdien notika tikšanās, kurā LFF prezidents Edgars Stankevičs, LFF tehniskais direktors Deivids Šembers un Lietuvas vīriešu izlases galvenais treneris Jankausks apsprieda Lietuvas vīriešu izlases rezultātus un nākotnes perspektīvas. LFF ziņo, ka pēc sarunas pēc pušu abpusējas vienošanās tika pieņemts lēmums lauzt līgumu ar Jankausku.
"Gandrīz četru kopā pavadīto gadu laikā ir bijuši dažādi posmi - mums bija patiešām labas spēles, mēs sīvi cīnījāmies ar augstākā līmeņa Eiropas komandām, un bija arī brīži, kad rezultāti neatbilda cerībām," tiek citēts Stankevičs. "Šodien mēs kopīgi izvērtējām pašreizējo situāciju un nonācām pie kopīga secinājuma, ka izlasei ir nepieciešamas pārmaiņas."
"Šie četri gadi pie Lietuvas vīriešu izlases stūres nav bijuši viegli, taču es vienmēr esmu ticējis komandai un darījis visu iespējamo, lai sasniegtu labāko rezultātu," teica Jankausks. "Ar federācijas vadītājiem mēs šodien vienojāmies, ka pārmaiņas ir nepieciešamas."
Kopā ar Jankausku darbu ar izlasi ir pārtraucis arī pārējais treneru kolektīvs. Treneris, kurš vadīs Lietuvas vīriešu izlasi nākamajās spēlēs, tiks paziņota tuvākajā laikā.
Novembrī Lietuvas futbolisti mājās spēlēs ar Lihtenšteinas izlasi un aizvadīs vienu draudzības spēli, kurā pretinieks vēl nav zināms.
51 gadu vecais Jankausks par Lietuvas izlases treneri pirmoreiz kļuva 2016. gada sākumā, amatu atstājot 2018. gada beigās, bet otrajā reizē galvenā trenera pienākumus uzņēmās 2023. gada janvārī. 65 izlases spēlēs viņa vadītā komanda svinēja desmit uzvaras un 16 reizes spēlēja neizšķirti.
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2014. gadā trenera karjeru viņš sāka Viļņas "Riteriai", nostrādājot nepilnu gadu. Spēlētāja karjeras laikā 2008. gadā Rīgas "Skonto" uzspēlējušais uzbrucējs ir spēlējis arī tādos klubos kā Viļņas Žalgiris", Maskavas CSKA un "Torpedo", Beļģijas vienībā "Club Brugge", Spānijas vienībā Sansevastjanas "Real Sociedad", Lisabonas "Benfica", "Porto" un Francijas "Nice".
56 spēlēs Lietuvas izlasē viņš guva 10 vārtus. Jankausks piecas reizes ir atzīts par Lietuvas gada labāko futbolistu.