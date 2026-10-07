Mikels Arteta turpinās vadīt "Arsenal". Viņa vadībā klubs izcīnīja pirmo Anglijas čempiontitulu kopš 2004. gada
Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas "Arsenal" pagarinājusi vienošanos ar galveno treneri Mikelu Artetu līdz 2030. gadam, trešdien paziņoja "Arsenal".
Iepriekšējā sezonā "Arsenal" Artetas vadībā pirmoreiz pēdējo 22 gadu laikā uzvarēja premjerlīgā. Šīs sezonas ievadā "Arsenal" ar 12 punktiem četrās spēlēs Anglijas premjerlīgas turnīra tabulā ieņem otro pozīciju.
Līdz šim 44 gadus vecajam Spānijas trenerim, kurš pārņēma "Arsenal" stūri 2019. gadā, bija noslēgta vienošanās par "Arsenal" vadīšanu līdz šīs sezonas beigām.
Ar Artetu pie stūres "Arsenal" uzvarēja 2020. gada Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausā un trīsreiz izcīnīja Anglijas Superkausu, kā arī tika līdz finālam pagājušās sezonas Čempionu līgas turnīrā. Pirms pievienošanās londoniešiem Arteta bija Mančestras "City" galvenā trenera Žuzepa Gvardiolas asistents. Arteta "City" komandā strādāja kopš 2016. gada, kad "Arsenal" kreklā noslēdza futbolista karjeru. Spāņu pussargs bija "Arsenal" kapteinis.
Arteta "Arsenal" komandu pārstāvēja kopš 2011. gada, kad pārnāca no citas Anglijas komandas Liverpūles "Everton". "Arsenal" sastāvā viņš 2014. un 2015. gadā izcīnīja FA kausu. Pirms tam Arteta Glāzgovas "Rangers" sastāvā 2003. gadā kļuva par Skotijas čempionu, bet 2001. gadā Francijas komandas Parīzes "Saint-Germain" rindās kļuva par UEFA Intertoto kausa ieguvēju.
Arteta pārstāvēja dažāda vecuma Spānijas jauniešu izlases, taču pieaugušo valstsvienībā viņš nespēlēja.