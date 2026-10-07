Krištianu Ronaldu nāk klajā ar savu patiesību par konfliktu Portugāles izlasē
Portugāles futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu sociālajā tīklā "Instagram" publicējis garu skaidrojumu par konfliktu ar valstsvienības galveno treneri Žorži Žezušu, kā rezultātā viņš priekšlaicīgi pameta nometni.
Jau ziņots, ka UEFA Nāciju līgas loga laikā konflikts izveidojās Portugāles valstsvienībā. Krištianu Ronaldu, esot neapmierināts ar jaunā galvenā trenera Žoržes Žezuša laustajiem solījumiem, pašrocīgi pameta valstsvienības nometni. Izlases treneris pēcāk vairākkārtīgi preses konferencēs norādīja, ka viņam ar izlases simbolu konflikta nav un Ronaldu arī turpmāk ir gaidīts izlasē.
Ronaldu pēc izlases pamešanas solīja atklāt savu patiesību, ko 6. oktobra vakarā arī paveicis. Gandrīz 2000 vārdu garā ierakstā sociālajā tīklā "Instagram" viņš detalizēti skaidrojis, kā galvenais treneris divas reizes lauzis solījumu pret viņu. Viena no reizēm bija minētais mačs pret Norvēģiju, kurā Ronaldu nemaz nebija plānots spēlēt. "Pusdienās pirms spēles pret Norvēģiju mani palūdza satikties ar galveno treneri. Viņš man tikšanās laikā prasīja, vai es būtu gatavs spēlēt 30 minūtes, kas man bija pārsteigums. Domāju, ka šajā spēlē nepiedalīšos, kas bija jau pirms tam plānots un pret ko neiebildu. Lai arī šāds lūgums neietilpa manos atjaunošanās plānos, protams, piekritu lūgumam. Pārējo visi zina. Es iesildījos visu otro puslaiku, vēroju, kā minūtes rit, taču es laukumā netieku. Galvenais treneris neturēja man doto vārdu."
Otrā reize, kad Žezušs nav pildījis savu solījumu, bijusi preses konference. Abi pirms tās tikšanās laikā vienojušies, ka treneris preses konferences laikā pateiktu taisnību par situāciju, respektīvi, ka Ronaldu nav pieprasījis spēlēt mačā, tā bija trenera iniciatīva un arī kļūda likt viņam iesildīties un neizlaist laukumā. Ja situācija atkārtotos, treneris līdzīgi nerīkotos. Puses vienojās par dokumentu, kurā tika noteikti galvenie punkti, kas jāpasaka Žezušam preses konferencē. Kā pauž Ronaldu, neviens no punktiem netika izteikts sarunā ar žurnālistiem. "Es nolēmu pamest izlasi, lai nesagaidītu vēl neturētus solījumus. Man godīgums joprojām ir svarīgākā īpašība cilvēku attiecībās."
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Ronaldu savā paziņojumā atklājis, ka sagaida sodu no Portugāles Futbola asociācijas par patvaļīgu izlases pamešanu. "Es atvainojos saviem komandas biedriem par savu rīcību. Portugāles Futbola federācija ir jāizvērtē manas darbības un arī jālemj par soda mēru. Neesmu vienkārši parasts futbolists. Esmu šīs izlases kapteinis. Lai arī esmu atvainojies, taču man jāatbild par savām darbībām. Noteikumi visiem ir vienādi neatkarīgi no tava statusa."
41 gadu vecais futbolists nobeigumā atklāja, ka arī pēc iespējamā soda viņš būs pieejams Portugāles futbola izlasei, neminot neko par to, ka nevēlētos vairs spēlēt Žoržes Žezuša vadībā, ar kuru pagājušajā sezonā kļuva par Saūda Arābijas līgas čempionu. "Ja fiziski jutīšos labi, spēlēšu sava kluba rindās, tad pēc soda izciešanas būšu pieejams izlasei, kā tas ir bijis vienmēr."
Portugāles izlases galvenais treneris Žezušs sava padotā publiskajam vēstījumam lielu vērību nav pievērsis. "Izlasīju šo paziņojumu un, tāpat kā citas dienas, došos uz federācijas biroju, lai strādātu Portugāles izlases labā. Man nav citu ko teikt." Viņa vadībā Portugāles izlase izcīnīja uzvaras visās četrās pirmajās UEFA Nāciju līgas spēlēs. Portugāļi šajā turnīrā uzvarējuši jau divas reizes.