Latvijas futbola izlase tuvojas antirekordam FIFA rangā
Kritumu FIFA rangā piedzīvojusi Latvijas futbola izlase, kas vairs nemaz tik tālu savam antirekordam.
Latvijas vīriešu futbola izlase atjaunotajā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā zaudējusi sešas pozīcijas un ieņem 143. vietu. Kopš pēdējā ranga paziņošanas jūlijā Latvijas izlase aizvadījusi četras UEFA Nāciju līgas C līgā, piedzīvojot trīs zaudējumus (0:2 pret Armēniju, 1:2 pret Kipru un 1:2 pret Melnkalni), kā arī reizi cīnoties neizšķirti (0:0 ar Kipru).
Baltijas valstu rangā Latvijas futbolisti ir otrie. Igaunijas izlase pakāpusies par piecām vietām un atrodas 122. pozīcijā, bet Lietuva atguvusi vienu pozīciju un pakāpusies uz 148. vietu. Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) valstu vērtējumā Latvija ir 48., apsteidzot Lietuvu, Moldovu, Maltu, Andoru, Gibraltāru, Lihtenšteinu un Sanmarīno. Latvijas izlases rekords FIFA rangā ir 45. vieta, kas tika sasniegta 2009. gadā. Savukārt antirekords ir 148. pozīcija 2017. gadā. Tātad līdz antirekordam Latvijas futbolistus šķir tikai piecas vietas.
FIFA ranga līderpozīcijas saglabā Pasaules kausa ieguvēja Spānija, kurai seko Argentīna. Trešā joprojām ir Francija, ceturto vietu saglabā Anglija, bet no septītās uz piekto vietu pakāpusies Portugāle, kas apsteigusi Brazīliju un Maroku. Astotajā pozīcijā joprojām ir Beļģija, devītajā - Nīderlande, bet labāko desmitnieku noslēdz Meksika.