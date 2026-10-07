Latvijas hokeja izlases uzbrucējs iedzīvojies nopietnā savainojumā
Nopietnu traumu Šveices hokeja līgā guvis hokejists Oskars Lapinskis, ziņo viņa pārstāvētā komanda Langnavas "Tigers".
Latvijas hokejists Oskars Lapinskis traumas dēļ šosezon vairs neatgriezīsies laukumā, vēsta viņa pārstāvētā Šveices hokeja līgas (NL) vienība Langnavas "Tigers". "Tigers" sestdien mājās ar 6:2 pārspēja "Kloten", taču Latvijas uzbrucējs laukumā bija tikai 45 sekundes. Langnavas komanda vēsta, ka Lapinskis iedzīvojies elkoņa savainojumā un viņam jau veikta operācija, taču šosezon latvietis laukumā vairs neatgriezīsies.
24 gadus vecais hokejists šosezon Šveices čempionātā devās laukumā deviņās spēlēs. Lapinskis, kurš pagājušā pavasarī pārstāvēja Latvijas izlasi pasaules čempionātā, "Tigers" rindās spēlē sesto sezonu pēc kārtas. Pagājušajā sezonā Lapinskis Šveices līgā iekrāja astoņus rezultativitātes punktus, bet debijas pasaules čempionātā astoņos mačos palika bez rezultativitātes punktiem.
"Tigers" ar 15 punktiem deviņās spēlēs turnīra tabulā atrodas trešajā pozīcijā.