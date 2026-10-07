Ostapenko pārī ar taivānieti Sji iekļūst Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sji trešdien sasniedza Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālu.
Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas/Taivānas pāris otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā ar 6-3, 6-2 pieveica krievietes Irinu Hromočovu un Ludmilu Samsonovu. Jau ziņots, ka Latvijas/Taivānas duets pirmās kārtas mačā ar 6-1, 1-6, 10:4 pārspēja īpašo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušās mājinieces Sjiņjui Dzjanu un Sjijui Vanu. Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 215 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Cīņā par vietu pusfinālā Ostapenko/Sji pretinieces būs jaunzēlandiete Erina Rutlifa un Aldila Sutdžiali no Indonēzijas, kuras otrajā kārtā ar 6-4, 6-4 pārspēja ar septīto numuru izsēto Kazahstānas un ASV pāri Annu Daņiļinu/Dezereju Kravčiku. Jau vēstīts, ka Ostapenko startēja arī vienspēlēs, kur sasniedza trešo kārtu.
No pirmās kārtas ar 24. numuru izsētā Ostapenko (WTA 32.) bija brīva, bet otrajā kārtā ar 7-6 (7:5), 7-5 pārspēja kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu (WTA 59.). Cīņā par vietu astotdaļfinālā Ostapenko trešajā kārtā ar 2-6, 6-3, 3-6 zaudēja beļģietei Elīzei Mertensai (WTA 19.).
Vienspēļu rangā Ostapenko nopelnīja 65 punktus. Turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies svētdien.