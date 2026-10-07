Mutiska vienošanās panākta. Volejbola federācija mērķē jau pēc diviem gadiem uzņemt Eiropas čempionātu
Latvijas Volejbola federācija sākusi darbu pie tā, lai 2028. gada Eiropas čempionāta daļas norise notiktu Latvijā, ziņo "Lsm.lv".
2028. gada Eiropas čempionāta mājvietas vēl nav paziņotas. Apstiprināts, ka viena no rīkotājām būs Melnkalne, tāpat interesi izrāda tādas valstis kā Ungārija, Serbija un Horvātija. Sagaidāms, ka turnīrs norisināsies tuvāk 2028. gada nogalei, nekā tas bijis līdz šim - septembrī.
Kā ziņo LSM, tad Latvija arī ir starp kandidātēm uz turnīra sarīkošanu. Kā atklājis Latvijas Volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte, tad jau pagājušogad Rīgā ieradās Eiropas volejbola konfederācijas vadība, lai apspriestu turnīra rīkošanu. No toreizējās politiskās vadības tika saņemts konceptuāls atbalsts bez garantijām par finansējumu. LVF veikusi aprēķinus, kas paredzētu arī divus ar pusi miljonus finansējumu no valsts turnīra sarīkošanai. Nesen notikušās vēlēšanas gan pagaidām apstādinājis nākamā gada sporta budžeta sastādīšanu, taču šajā gadījumā saredz jaunā Sporta fonda izmantošanu, kam varētu paredzēt papildus piecus miljonus valsts naudas.
"Šobrīd aptuvenās aplēses ir ap četri miljoni. Gaidāmā summa no valsts ir divi ar pusi miljoni, bet pārējā summa ir uz mūsu pleciem - tur ir gan biļešu ieņēmumi, gan līdzfinansējums no pašvaldības, gan gan arī atbalstītāju finansējums," par finansējumu pauda Tunte. Finansējuma piešķiršanā starptautisku pasākumu rīkošanā tiek ņemts arī ārzemju viesu ierašanās skaits, kas, piemēram, vērojot spēles no Rumānijas (tur Latvijas volejbolisti aizvadīja grupas spēles), nebija no spožākajiem rādītājiem. LVF prezidents norādīja, ka Rumānija šī gada finālturnīrā bija sliktākais piemērs ar vidēji diviem tūkstošiem faniem uz spēli, kamēr Somijā skaits bijis divas ar pusi reizes lielāks - pieci tūkstoši.
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LVF šobrīd ir mutiska vienošanās par turnīra organizēšanu, taču oficiālam apstiprinājumam nepieciešama skaidrība par finansējumu. Tunte norāda, ka gala lēmums Latvijai jāpieņem līdz šī gada beigām. "Vēlēšanu rezultāti liecina, ka būs pragmatiska un loģiska valdība, līdz ar to es neredzu kaut kādus lielus šķēršļus, lai mēs apstiprinātu un ātri nonāktu vienisprātis. Protams, arī pieļaujot iespēju, ka sarunas var ieilgt un var papildus detaļas gaidīt no mums, bet mēs noteikti esam gatavi."
Latvija vēl nav rīkojusi Eiropas čempionātu volejbolā. Kopš 2019. gada CEV veic praksi ar vairākām rīkotājām. Piemēram, 2021. gadā vienas grupas izspēle notika Igaunijā, savukārt šogad bez Rumānijas spēles notika Itālijā, Somijā un Bulgārijā. Latvijas volejbolisti pārvarēja grupu, astotdaļfinālā zaudējot nākamajai čempionei Polijai. Finālā tas deva 15. vietu 24 komandu konkurencē.