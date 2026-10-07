"Bēdīgākā diena manā futbolista karjerā!" Lionels Mesi 85 tūkstošu fanu priekšā emocionālā vakarā atvadās no Argentīnas izlases
Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Mesi savā atvadu spēlē valstsvienības rindās otrdien guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles, palīdzot savai izlasei pārbaudes mačā pieveikt Beninu
39 gadus vecais Mesi realizēja 11 metru soda sitienu un piedalījās arī pārējos divos vārtu guvumos, kaldinot Argentīnas valstsvienības panākumu ar 3:0 (0:0). Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet otrā puslaika trešajā minūtē pēc Mesi piespēles no stūra sitiena Argentīnu vadībā izvirzīja Nikolass Otamendi. Mača 61. minūtē Mesi rezultatīvi piespēlēja otro vārtu autoram Nikolasam Pasam, bet 71. minūtē pats realizēja 11 metru soda sitienu, iepriecinot 85 000 skatītāju "Estadio Monumental" stadionā Buenosairesā.
🇦🇷 | La gran despedida final de Lionel Messi y el adiós a la selección argentina. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera: despedirme de la selección. Ahora me toca acompañar. Los quiero, agradezco a Dios y estoy orgulloso de ser Argentino." https://t.co/NhZbyH4uTb— Mia 🍋 (@Mialygosa) October 7, 2026
THE GAME HAS BEEN PAUSED IN THE 10TH MINUTE FOR A STANDING OVATION FOR LEO MESSI! 🐐👏❤️ https://t.co/uB6NJpHt6b— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026
👏🐐 ¡EL PASILLO PARA LIONEL ANDRÉS MESSI! ¡ETERNAMENTE AGRADECIDOS, CAPITÁN! 🇦🇷💙 https://t.co/w4WH5tum5t— TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026
Mesi laukumā pavadīja visas 90 minūtes un emocionāli atvadījās no izlases, kurā 21 gada laikā aizvadīja 208 spēles un guva 126 vārtus, esot valstsvienības rekordists šajos rādītājos. "Man bija liels lepnums vairāk nekā 20 gadus valkāt šo kreklu," pēc mača līdzjutējiem stadionā sacīja Mesi. "Es nekad nepārstāju cīnīties un nekad nepārstāju atdot visus spēkus. Es labprāt atgrieztos šeit mūžīgi, jo spēlēšana Argentīnas izlasē ir skaistākais, kas ar jums var notikt."
Līdzjutēji un komandas biedri šos vārdus uzņēma ar emocijām un aplausiem. "Man jūs visu pietrūks. Turpmāk būšu ar jums, atbalstot izlasi un puišus, kuri nāks pēc mums," Mesi solīja līdzjutējiem. "Kad esam vienoti, esam stiprāki par jebkuru pretinieku un spējam pārvarēt jebkādus šķēršļus. Priekšā gaida grūti laiki, jo to, ko šī komanda ir sasniegusi, nebūs viegli atkārtot."
Mesi 2022. gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja Pasaules kausu un bija tuvu tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu, taču finālā argentīnieši ar rezultātu 0:1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Mesi bija arī izlases sastāvā 2014. gadā, kad tā finālā piekāpās Vācijai. 2021. un 2024. gadā Mesi ar Argentīnas izlasi uzvarēja Dienvidamerikas čempionātā jeb "Copa America".
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Mesi tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem futbolistiem, bet pasaules labākā spēlētāja balvu "Ballon d'Or" viņš saņēmis rekordlielu skaitu reižu - astoņas. Karjeru izcilais futbolists vēl nenoslēdz klubu līmenī. Mesi pārstāv ASV augstākās līgas (MLS) klubu Maiami "Inter", ar kuru līgums viņam ir līdz 2028. gadam.