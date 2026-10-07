Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris pauž satraukumu par Kristapa Porziņģa veselības stāvokli
Pirms kārtējās Goldensteitas "Warriors" pārbaudes spēles Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) ietvarās ne tās labākās ziņas par Kristapa Porziņģa veselību bija galvenajam trenerim Stīvam Keram.
"Es vēl viņu neesmu redzējis," preses konferencē teica Stīvs Kers, kurš izteica pieņēmumu, ka latvietis atrodas Sanfrancisko un ka drīzumā viņš būs kopā ar komandu. "Jā, mēs gribam redzēt viņu atpakaļ komandā. Viņš ir talantīgs basketbolists un mums likās, ka viņš atrodas labā stāvoklī. Tā kā notikušais patiesi mūs satrauc. Mēs viņu atbalstīsim, sniegsim nepieciešamo medicīnisko un emocionālo atbalstu, cerot, ka Kristaps drīz varēs atgriezties."
“I haven’t seen him yet.” Steve Kerr hasn’t seen Kristaps Porzingis yet. Porzingis has been out with an undisclosed health issue. Later said “It’s definitely concerning” and that the team will support him. https://t.co/hlziXder27— Joseph Dycus (@joseph_dycus) October 7, 2026
Steve Kerr said still no update on Kristaps Porzingis. Said he *thinks* he's in Bay Area, and thinks "he'll be around now." Asked Kerr about his level of concern. "He's a really talented player, and so we thought he was in a pretty good place. So it's definitely concerning." https://t.co/UjIPZZLk19— Luca Evans (@bylucaevans) October 7, 2026
Additional note to this Warriors-Lakers injury report ahead of tonight’s game: Kristaps Porzingis’ health absence and timetable remains indefinite as the Warriors open their second week of preseason, I’m told https://t.co/AMyFYf7YfI— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 6, 2026
Kārtējās nepatīkamās ziņas par Kristapa Porziņģa veselību tika atklātas neilgi pirms "Warriors" treniņnometnes sākuma Havaju salās. Latvietis veselības problēmu dēļ nepievienojās komandas sagatavošanās posmam, turklāt izlaida arī mediju dienu. "Warriors" neatklāja, kad Porziņģis varētu atgriezties komandas rīcībā. Starpsezonā Kristaps ar "Warriors" parakstīja divu gadu līgumu par 40 miljoniem dolāru jeb 20 miljoniem sezonā, taču pilnībā garantēts ir līguma pirmais gads.
Otrajā sezonā ar Bostonas "Celtics" Porziņģis saslima, kā rezultātā vēlāk viņam diagnosticēja POTS jeb posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu. Tas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. “Tas mani notrieca kā kravas auto,” Porziņģis pirms gada atzina izdevumam “The Athletic”. “Nebija viegli elpot. Darīju visu, ko varēju, lai justos pēc iespējas labāk, bet mans motors nedarbojās tā, kā man gribētos. Lai arī viņš pauda, ka slimība nākotnē viņu neietekmēs, pagājušajā sezonā viņš spēlēja maz un tika aizmainīts uz Goldensteitas "Warriors". Tās rindās viņa pieejamība un arī produktivitāte laukumā uzlabojās. Nav gan teikts, ka tieši POTS dēļ šobrīd viņš nav ar Goldensteitas klubu - publiski konkrētākas ziņas par latvieša veselības likstām nav sniegtas.
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Otrajā pārbaudes spēlē pirms sezonas "Warriors" ar 124:98 apspēlēja Losandželosas "Lakers". Uzvarētāju rindās 17 punktus guva šī gada drafta 11. numurs Jaksels Lendeborgs, bet pa 16 punktiem pievienoja Stefens Karijs un Brendins Podziemskis. "Lakers" sastāvā, kurā nebija iekļauti Luka Dončičs un Ostins Rīvss, rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Sandro Mamukelašvili, 13 punktus guva Džeidens Hārdijs, bet 12 - Kventins Graimss.
Jaunā NBA sezona sāksies 20. oktobrī, bet Goldensteitas "Warriors" pirmo spēli aizvadīs dienu vēlāk.