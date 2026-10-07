Latviešiem veiksmīga nakts NHL: Šmits un Bļugers palīdz savām komandām izcīnīt uzvaras
Latvijas hokejistu Alberta Šmita un Teodora Bļugera pārstāvētās komandas otrdien izcīnīja uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlēs.
Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers" savā laukumā Ņujorkas derbijā ar rezultātu 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) pieveica "Islanders" vienību. Uzvarētāju rindās lielisku sniegumu nodemonstrēja Aleksis Lafrenjē, kurš guva trīs vārtus jeb "hat-trick", bet vēl divus precīzus metienus pievienoja Olivers Bjorkstrands.
Latvijas aizsargs Šmits uz ledus pavadīja 15 minūtes un 27 sekundes. Šajā laikā viņš nopelnīja divu minūšu noraidījumu, bloķēja vienu pretinieku metienu, pārtvēra vienu piespēli un zaudēja vienu ripu.
Maču Šmits noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Pēc piecām aizvadītām spēlēm "Rangers" ar astoņiem punktiem ir NHL Austrumu konferences līdervienība.
Tikmēr Bļugers un Toronto "Maple Leafs" savu skatītāju priekšā spraigā cīņā pagarinājumā ar 5:4 (0:2, 3:2, 1:0, 1:0) pārspēja Nešvilas "Predators". Pretinieku rindās īpaši izcēlās Nils Hēglenders un Stīvens Stemkoss, katram gūstot pa diviem vārtiem, taču ar to nepietika, lai apturētu Toronto komandu.
Bļugers laukumā pavadīja deviņas minūtes un 53 sekundes, kuru laikā izdarīja vienu metienu pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, spēli noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1. Austrumu konferencē "Maple Leafs" pēc četriem mačiem ar iekrātiem četriem punktiem ieņem septīto pozīciju.