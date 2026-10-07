Latviešiem veiksmīga nakts NHL: Šmits, Bļugers un Balinskis ar Vilmani palīdz savām komandām izcīnīt uzvaras
Latvijas hokejistu pārstāvētās komandas otrdien izcīnīja uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlēs.
Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers" savā laukumā Ņujorkas derbijā ar rezultātu 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) pieveica "Islanders" vienību. Uzvarētāju rindās lielisku sniegumu nodemonstrēja Aleksis Lafrenjē, kurš guva trīs vārtus jeb "hat-trick", bet vēl divus precīzus metienus pievienoja Olivers Bjorkstrands. Latvijas aizsargs Šmits uz ledus pavadīja 15 minūtes un 27 sekundes. Šajā laikā viņš nopelnīja divu minūšu noraidījumu, bloķēja vienu pretinieku metienu, pārtvēra vienu piespēli un zaudēja vienu ripu.
Maču Šmits noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Pēc piecām aizvadītām spēlēm "Rangers" ar astoņiem punktiem ir NHL Austrumu konferences līdervienība.
Tikmēr Bļugers un Toronto "Maple Leafs" savu skatītāju priekšā spraigā cīņā pagarinājumā ar 5:4 (0:2, 3:2, 1:0, 1:0) pārspēja Nešvilas "Predators". Pretinieku rindās īpaši izcēlās Nils Hēglenders un Stīvens Stemkoss, katram gūstot pa diviem vārtiem, taču ar to nepietika, lai apturētu Toronto komandu.
Bļugers laukumā pavadīja deviņas minūtes un 53 sekundes, kuru laikā izdarīja vienu metienu pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, spēli noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1. Austrumu konferencē "Maple Leafs" pēc četriem mačiem ar iekrātiem četriem punktiem ieņem septīto pozīciju.
Latvijas aizsarga Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" otrdien izcīnīja uzvaru pār Losandželosas "Kings" vienību. "Panthers" viesos bija pārāka ar 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), pie punktiem tiekot ceturtajā spēlē pēc kārtas.
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Balinskis uz ledus pavadīja 14 minūtes un 13 sekundes, no kurām četras minūtes un 20 sekundes spēlēja vairākumā. Latviešu aizsargs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, divas reizes zaudēja ripu un maču noslēdza neitrālu lietderības koeficientu. Savukārt Vilmanis spēlēja 11 minūtes un 49 sekundes, tajā skaitā vienu minūti un 43 sekundes vairākumā, vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pārtvēra un zaudēja pa vienai ripai un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmā perioda pēdējā minūtē "Kings" vadībā izvirzīja Alekss Laferjērs, bet 1:1 otrās trešdaļas ceturtajā minūtē panāca Sets Džounss. Viesu uzvaras vārtus spēles 52. minūtē guva Metjū Tkačaks. "Panthers" uzvaru aizēnoja uzbrucēja Breda Maršāna gūtais savainojums otrajā trešdaļā. Mača 40. minūtē pēc "Kings" spēlētāja Brenta Klārka noteikuma pārkāpuma Maršāns ietiecās vārtos un savainoja ceļgalu. Laukumu viņš pameta ar komandas biedru palīdzību un uz ledus trešajā periodā neatgriezās. Šis ir jau otrais nopietnais zaudējums sastāvā Floridas komandai pašā sezonas ievadā. Sezonas otrajā spēlē traumu guva "Panthers" kapteinis Aleksandrs Barkovs, kurš savainojuma dēļ izlaida visu pagājušo sezonu.
Ar sešiem punktiem četrās spēlēs "Panthers" ieņem otro vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli komanda aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad mājās uzņems Minesotas "Wild" hokejistus.