“Rīgas zeļļi” Eirokausā piedzīvo sāpīgu zaudējumu pēdējā sekundē
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" otrdien ULEB Eirokausa otrās kārtas mača piedzīvoja zaudējumu.
A grupas spēlē "Rīgas zeļļi" izbraukumā ar 86:87 (26:20, 15:22, 25:22, 20:23) zaudēja Vācijas bundeslīgas komandai Rostokas "Seawolves".
Latvijas vienībā rezultatīvākais ar 35 gūtajiem punktiem bija Tonijs Pērkinss, kurš arī pārtvēra sešas bumbas un izprovocēja deviņas piezīmes, bet vēl 24 punktus guva Martins Varns.
Laukuma saimnieku uzvaru ar 14 punktiem sekmēja Artūrs Kononcuks un Ouens Klasens, kurš izcīnīja arī 12 atlēkušās bumbas.
Pirmās ceturtdaļas pirmajās minūtēs rīdzinieki nonāca iedzinējos ar -13, taču turpinājumā pēc 21:2 izrāviena pārņēma vadību un noslēdza pirmo ceturksni ar sešu punktu pārsvaru (26:20).
Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē rezultatīvāki bija Rostokas basketbolisti un atguva +9. Ceturtdaļas otrajā pusē rīdziniekiem padevās 10:0 izrāviens, pēc kura "Rīgas zeļļi" atguva viena punkta pārsvaru, tomēr pēc pirmajām 20 spēles minūtēm ar 42:41 vadībā bija "Seawolves".
Trešajā ceturtdaļā komandas vairākas reizes apmainījās ar vadību, nevienai neiekrājot pārliecinošu pārsvaru. Noslēdzošās desmit minūtes "Rīgas zeļļi" sāka ar divu punktu pārsvaru, tomēr ceturtdaļas pirmajā pusē laukuma saimnieki pārņēma vadību ar 74:67.
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Nepilnas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām rīdzinieki panāca neizšķirtu 81:81, taču mazāk nekā minūti līdz finālsvilpei pie +2 tika Rostokas komanda.
Nākamajos divos uzbrukumos rīdzinieki neguva punktus, bet laukuma saimniekiem izdevās palielināt pārsvaru līdz četriem punktiem. Pēdējā sekundē vēl tālmetienu realizēja Martins Varns, "Seawolves" saglabājot +1 un tiekot pie uzvaras ar 87:86.
Pagājušajā nedēļā "Rīgas zeļļi" debitēja Eirokausā ar panākumu, savā laukumā ar 86:84 pārspējot Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona". Savukārt "Seawolves" izbraukumā ar 73:94 zaudēja Jeruzalemes "Hapoel".
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.
Rīdzinieki sezonas ievadā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā tikuši pie trīs uzvarām, divas no tām izcīnot vismaz ar 20 punktu pārsvaru. "Seawolves" basketbolisti Vācijas čempionātā iekrājuši bilanci 2-2.
2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" pagājušajā sezonā LIBL nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas. Rostokas vienība pērn Vācijas bundeslīgā, noslēdzot regulāro sezonu devītajā pozīcijā, nepārvarēja "play-in" izšķirošo kārtu, bet FIBA Eiropas kausā nepārvarēja otro kārtu.
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A grupā rīdzinieku pretinieki būs arī Burgosas "San Pablo" no Spānijas, "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Riharda Lomaža pārstāvētā Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas un Saloniku "Aris" no Grieķijas.
Regulārajā sezonā, sacenšoties 32 komandām, kas sadalītas četrās grupās, apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības.
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".