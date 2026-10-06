Lomažs gūst sešus punktus “Olimpija” zaudējumā Eirokausa spēlē
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien ULEB Eirokausa otrās kārtas mačā izcēlās ar sešiem punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Slovēnijas vienību Ļubļanas "Olimpija" no otrā zaudējuma.
A grupas spēlē "Olimpija" savā laukumā ar 64:75 (18:18, 9:19, 20:18, 17:20) piekāpās Izraēlas klubam Jeruzalemes "Hapoel".
Lomažs spēlēja 24 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, viena kļūda, četras piezīmes un pieci izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu seši.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Noā Kirkvuds, kamēr 14 punktus un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Entonijs Kovans.
Viesu uzvaru ar 14 punktiem sekmēja Dušans Miletičs, kurš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet ar 12 punktiem maču noslēdza Deivids Rodijs.
"Olimpija" Eirokausu iesākusi ar diviem zaudējumiem, kamēr "Hapoel" ir divi panākumi.
Regulārajā sezonā, sacenšoties 32 komandām, kas sadalītas četrās grupās, apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".