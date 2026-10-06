Rasels F-1 posmā Singapūrā saņems starta vietu sodu
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels motora maiņas dēļ saņems starta vietu sodu un Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 17. posmā nedēļas nogalē Singapūrā sacensības visdrīzāk sāks no pēdējās rindas.
Jau ziņots, ka iepriekšējā posmā nedēļas nogalē Bahreinas "Grand Prix" Rasels motora kļūmes dēļ izstājās piecus apļus līdz finišam, cīnoties par trešo vietu.
Tā kā 28 gadus vecais pilots šajā nedēļas nogalē trasē dosies ar jaunu dzinēju, Rasels pārsniegs atļauto limitu, un ar piemēroto sodu viņš acīmredzot sāks Singapūras "Grand Prix" no pēdējām starta vietām.
Rasela komandas biedrs pasaules čempionāta līderis Kimi Antonelli pagājušajā mēnesī uzvarēja Itālijas "Grand Prix" posmā, lai arī viņam tika piemērots līdzīgs sods.
Pēc 16 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 320 punktiem ieņem Antonelli, 236 punkti ir Raselam, 214 punkti - Luisam Hamiltonam ("Ferrari"), bet 191 punkts ir viņa komandas biedram Šarlam Leklēram.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 556, "Ferrari" - 405, "McLaren" - 316 un "Red Bull" - 298 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelts posms Saūda Arābijā, bet Bahreinas sacīkstes pārceltas uz Malaiziju. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
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Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".