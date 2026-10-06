Smiltenes pārstāvis Artis Harkins pirmo reizi triumfē Latvijas nakts orientēšanās čempionātā
2. oktobrī Vangažos aizvadīts Latvijas čempionāts 2026 nakts orientēšanās distancē, kurās Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis Artis Harkins izcīnīja pirmo individuālo Latvijas čempiona titulu karjerā, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Sacensības izvērtās aizraujošas un azartiskas, savukārt distances tumsā dalībniekiem sagādāja ne vienu vien izaicinājumu. Neierasts bija arī distances apvidus, kurā mijās mežs un pilsētvide, padarot sacensības īpaši interesantas.
Sieviešu elites grupā W21E par Latvijas čempioni kļuva Elza Ķuze, otro vietu izcīnīja Sanda Lapiņa, bet trešo – Irita Puķīte. Vīriešu elites grupā M21E uzvarēja Ainārs Lupiķis, otrais bija Edgars Bērtuks, bet trešais – Matīss Saulīte.
OK “Azimuts” vīriešu elites grupā pārstāvēja Austris Kalniņš, kurš 15 dalībnieku konkurencē izcīnīja 6. vietu.
Īpaši veiksmīgas sacensības aizvadīja Artis Harkins, izcīnot Latvijas čempiona titulu M16 grupā. Pēc finiša Arta panākumu atzinīgi novērtēja arī konkurenti, nākot viņu apsveikt ar izcīnīto uzvaru. Artim šī ir jau otrā Latvijas čempionāta zelta godalga šajā gadā – pirmā tika izcīnīta sprinta stafetē.
Panākums arī Martai Kalniņai, kura izcīnīja uzvaru W21A grupā, savukārt Ieva Godiņa W50 grupā ieguva sudraba godalgu.
Atzinību pelnījusi arī Kristīne Rudzīte, kura spēcīgajā W16 grupā debitēja Latvijas čempionātā nakts orientēšanās distancē. Kristīne 15 dalībnieču konkurencē finišēja 7. vietā, turklāt pēc devītā kontrolpunkta bija izvirzījusies trešajā pozīcijā.
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Artis Harkins savu pirmo nakts orientēšanās distanci veica pirms vairākiem gadiem sacensībās “Grundzāles nakts”. Arī šogad tradīcija turpināsies – Lāčplēša dienas vakarā Grundzāles pamatskolas sporta zāle kļūs par sacensību centru orientēšanās sacensībām “Grundzāles nakts”.