Uzskata par nepieņemamu. ULEB Eirolīga nepiekrīt NBA piedāvājumam
ULEB Eirolīga otrdien Itālijā noraidīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) un Eirolīgas paplašināšanās piedāvājumu, taču sarunas turpināsies, ziņo tīmekļa vietne "Sportando.basketball".
Tiek ziņots, ka Eirolīga ir noraidījusi NBA piedāvājumu, taču sarunas joprojām turpinās. Atsaucoties uz Itālijas ziņu aģentūru ANSA, portāls vēsta, ka netika pieņemts lēmums arī par turnīra paplašināšanu no 20 uz 24 komandām. NBA priekšlikums tika noraidīts Eirolīgas klubu īpašnieku sanāksmē Černobio. Tomēr ANSA, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ziņo, ka dialogs starp Eirolīgu un NBA joprojām turpinās.
Tiek teikts, ka Eirolīgas klubu NBA piedāvājumu uzskata par nepieņemamu. Citi klubi uzskata, ka NBA nepieciešams krietni uzlabot tās sākotnējo piedāvājumu, lai pušu sarunas varētu turpināties. NBA piedāvājums bija centrēts ap 13 turnīra kapitālturētāju klubiem - Milānas "Olimpia", Madrides "Real", "Barcelona", Stambulas "Fenerbahce", Stambulas "Anadolu Efes", Atēnu "Panathinaikos", Pireju "Olympiacos", Telavivas "Maccabi", Minhenes "Bayern", Vilerbānas ASVEL, Vitorijas "Baskonia", Kauņas "Žalgiris" un Maskavas CSKA.
Tiek uzsvērts, ka par sarunu turpināšanos liecina tas, ka Eirolīga oficiāli neapstiprināja plānoto paplašināšanu no 20 līdz 24 komandām vai jaunu klubu izveidi, lai gan akcionāri atbalstīja šo projektu. Šāds solis Eirolīgai paver plašākas iespējas sarunām, turpinoties diskusijām par Eiropas basketbola nākotnes struktūru.
Jau ziņots, ka NBA plānotās Eiropas līgas sacensības varētu sākties 2027. gada oktobrī un tajā sākotnēji ir paredzētas 16 komandas septiņās valstīs. Otra iespēja Eirolīgas attīstībai ir Eirolīgas paplašināšana, ieviešot franšīžu modeli.