Rīgā norisinājies pirmais “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezonas pasākums
6. oktobrī Rimi Olimpiskajā centrā ar enerģijas pilnu un iedvesmojošu pasākumu aizvadīts projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezonas pirmais ...
FOTO: olimpieši Rīgā iedvesmo skolēnus veselīgam dzīvesveidam
Šodien, 6. oktobrī, Rimi Olimpiskajā centrā ar enerģijas pilnu un iedvesmojošu pasākumu aizvadīts projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezonas pirmais reģionālais sabraukums Rīgas reģionā. Tajā piedalījās aptuveni 300 skolēni no četrām izglītības iestādēm - Suntažu pamatskolas, Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Rīgas Hanzas vidusskolas.
Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu, saglabā savu pamatmērķi - iedvesmot 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam. Projekts tieši atbalsta LOK Vīziju 2030 par regulāri sportojošās sabiedrības daļas pieaugumu līdz 50 %.
Atklāšanas pasākumā Rīgā jauniešiem bija iespēja klātienē tikties un iedvesmoties no sportistiem un parasportistiem, kā arī Rimi Bērniem ekspertes. Skolēnus uzrunāja un savā pieredzē dalījās Tokijas Olimpisko spēļu čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš, Eiropas čempions 3x3 basketbolā Rihards Kuksiks, olimpiskā kamaniņu braucēja Kendija Aparjode, kārtslēcējs Valters Kreišs, džudists Antonijs Renaldo de Anželis, kā arī paralimpiskie čempioni Diāna Krūmiņa un Rihards Snikus. Tāpat pasākumā piedalījās vieglatlēts Pauls Pujāts un "Rimi Bērniem" eksperte, sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone.
“Mums ir jāsarunājas ar jauniešiem un jātiekas klātienē, lai viņus iedvesmotu un iesaistītu. Jaunieši ir atvērti un enerģiski, taču viņiem ir nepieciešami mentori un pieaugušie, no kuriem ņemt piemēru. Svarīgākais ir dot viņiem iedvesmu, prieku un azartu, lai aktīvs un veselīgs dzīvesveids kļūtu par viņu ikdienu," uzsver vieglatlēts Pauls Pujāts.
"Šādi praktiski pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo garas lekcijas bērnus bieži vien neuzrunā. Bērnu zināšanas par veselīgu uzturu ir atšķirīgas, tāpēc ir prieks redzēt, ka pamatlietas viņi zina un prot salikt sabalansētu “Olimpieša šķīvi”. Vienlaikus liela nozīme ir arī tam, ko bērni ēd mājās, tāpēc aicinu vecākus kopā ar bērniem pārrunāt veselīga uztura paradumus un ieviest jaunas, uzturvielām bagātas sastāvdaļas ikdienas maltītēs," uzsver "Rimi Bērniem" eksperte, sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone.
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Pēc sekmīgā starta Rīgā izglītojošā projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezona turpināsies pārējos Latvijas reģionos:
• Vidzemē: 8. oktobrī sporta kompleksā Cēsis pulcēsies septiņas izglītības iestādes.
• Kurzemē: 14. oktobrī pasākums norisināsies Ventspils Olimpiskajā centrā.
• Zemgalē: 28. oktobrī skolas tiks uzņemtas Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā.
• Latgalē: reģionālo pasākumu cikls noslēgsies 3. novembrī Daugavpilī.
Lai atstātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņems speciālas darba lapas tēmu turpināšanai stundās, savukārt skolēni tiks nodrošināti ar izglītojošiem un praktiskiem bukletiem. Projekta ietvaros īpaša uzmanība veltīta arī iekļaujošajai izglītībai, nodrošinot speciālās izglītības iestāžu klātbūtni un iesaisti.
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Šādas iniciatīvas nepieciešamību spilgti apliecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījumu dati Latvijā: šobrīd tikai aptuveni 20 % pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu jeb vismaz 60 minūtes mērenas līdz augstas intensitātes slodzes katru dienu. Vienlaikus liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās skar 20-25 % bērnu, bet vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu skolas dienās cieš no miega trūkuma, ko būtiski ietekmē pārmērīgs ekrānlaiks. Projekta uzdevums ir sniegt jauniešiem praktiskus rīkus un iedvesmu šo rādītāju uzlabošanai.
Aizvadītajā 2025./2026. mācību gadā divās projekta sezonās piedalījās 24 skolas, sasniedzot 2 685 skolēnus. Šajā 2026./2027. mācību gadā projekta mērogs tiek paplašināts - klātienē plānots uzrunāt līdz pat 3 500 jauniešu. Ņemot vērā aizvadīto sezonu pieredzi, pasākumu norise ir pārcelta uz reģionālajiem Olimpiskajiem centriem, nodrošinot augstāku kapacitāti un piemērotu infrastruktūru.